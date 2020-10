Xbox Series X, il comportamento ad alte temperature

Per alcuni fortunati Xbox Series X è arrivata già da un po’ di tempo e si stanno già facendo test selezionati su alcune feature caratteristiche della console di prossima generazione di Microsoft. Una delle domande che le persone fanno sempre più spesso è sicuramente quella che riguarda le temperatura della nuova ammiraglia di Microsoft. Anche se ci sono stati dei casi isolati di Overheating che comunque sono da prendere con le pinze dato che la console mandata dalla casa di Redmond è un pezzo di pre-produzione.

Nella maggior parte dei casi invece tutti parlano di come la console si comporti davvero molto bene soprattutto dopo svariate ore di gioco. Nello specifico in questo articolo vi mostriamo il video dello Youtuber Austin Evans anche lui già possessore della console in anteprima. Dalle stesse parole di Evans si può notare un notevole elogio a come la console gestisce il calore anche grazie ad un sistema di raffreddamento ottimo basato su camera di vapore.

Ovviamente vi ricordiamo che tutte le informazioni che vengono rilasciate al momento sono si da considerarsi ottime, ma giustamente dobbiamo attendere i primi test con dei software next-gen che sappiano mettere davvero sotto sforzo Xbox Series X. Al momento siamo davvero felici del lavoro svolto da Microsoft e sicuramente la prossima generazione di console sarà davvero da brividi.

Inoltre proprio poche ore fa finalmente Sony ha rivelato l’interfaccia utente di PS5 con uno State of play completamente dedicato alla nuova esperienza utente che sarà possibile saggiare sulla nuova console della casa giapponese. Fateci sapere intanto cosa ne pensate della prossima generazione ad un mese dal lancio e soprattutto su quale console siete indirizzati per il vostro acquisto. Come sempre leggeremo i vostri commenti nello spazio qui sotto!