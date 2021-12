Xbox Series X, anche Microsoft ha problemi a trovarla

Che Xbox Series X, così come PlayStation 5, sia molto difficile da reperire non è affatto un segreto. Nonostante sia ormai passato più di un anno dal rilascio delle console di nuova generazione, la scarsità di semiconduttori continua a farsi sentire in tutto il mondo, nonostante non siano poche le persone che sono riuscite a mettere le mani su una Xbox Series X o PlayStation 5. Ironia vuole che le console sono così difficili da trovare che ad avere problemi nel trovare le nuove Xbox è stata Microsoft stessa!

Il primo grande torneo ufficiale di Halo Infinite, che non si terrà a distanza, è in corso proprio in questo momento, e molti utenti e giocatori professionisti hanno fatto notare su Twitter un fatto davvero molto curioso. Molte delle console su cui è possibile giocare per partecipare al torneo sono unità da sviluppo di Xbox Series X: la differenza sostanziale è che rispetto le versioni retail, quelle destinate alla vendita ai consumatori, queste console vengono utilizzate in ambito lavorativo, per lo sviluppo di videogiochi.

Chiaramente, Microsoft ha spiegato sin da subito che questi hardware, durante il torneo, sono in una sorta di modalità “retail”, che le rende identiche a normalissime Xbox Series X e non conferiscono quindi nessun tipo di vantaggio ai partecipanti. Leggermente differente è l’aspetto fisico della console, ma non è un elemento determinante per il torneo. Il motivo per cui Microsoft ha deciso di utilizzare unità da sviluppo di Xbox Series X è dovuto proprio alla scarsità di semiconduttori, tutt’altro che lontano da una soluzione vera e propria e che crea difficoltà nel reperire le console anche agli stessi produttori.

Intanto, il giocatore professionista che ha dato la notizia ha anche rivelato che il primo torneo ufficiale di Halo Infinite sta ottenendo un grande successo, rivelando che è l’evento esport di Halo più visto di sempre e ringraziando gli spettatori di tutto il mondo. Voi invece siete riusciti a mettere le mani sulla vostra Xbox Series X? Se no, restate connessi sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità sulle disponibilità online delle console di nuova generazione.