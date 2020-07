Xbox Series X: nuovi annunci prima del previsto

Giusto settimana scorsa abbiamo assistito all’Xbox Games Showcase, quella che è stata l’occasione per vedere in azione alcuni dei giochi in uscita su Xbox Series X. Come è stato prontamente affermato durante la trasmissione, non è stato annunciato tutto quello che bolle nel pentolone degli Xbox Game Studios e che, entro la fine dell’anno un nuovo show andrà a presentare altri nuovi giochi per la console next gen di Microsoft.

Sembra però che questa nuova carrellata di annunci possa arrivare prima del previsto. È Phil Spencer a gettare l’amo, il quale durante un’intervista nel canale YouTube di iJustine ha dichiarato di aver ancor molto di cui discutere su Xbox Series X. Il capo della divisione Xbox non ha voluto sbilanciarsi su un prossimo evento digitale Microsoft, ma ha voluto affermare che i fan Xbox possono aspettarsi delle sorprese durante il mese di agosto.

Nella stessa intervista, Phil Spencer è tornato anche a parlare della retrocompatibilità e degli upgrade gratuiti dei titoli Xbox One su Series X, citando il fatto che, questi aggiornamenti tecnici arriveranno entro la fine dell’anno. Spencer non è il solo che sta puntando molto sulla comunicazione riguardo Xbox Series X in questo periodo. Anche Aaron Greenberg è tornato a parlare di quelli che saranno i focus della console di prossima generazione Microsoft.

Greenberg ci ha parlato di una grande importanza non solo per la retrocompatibilità e per il servizio ad abbonamento Xbox Game Pass, ma due grandi punti di forza della console saranno: la potenza computazionale della piattaforma e l’uscita di un titolo come Halo Infinite al lancio di Xbox Series X. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Spencer e Greenberg su Series X? Vi aspettate nuovi annunci ad agosto?