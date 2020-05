Xbox Series X, arriva il badge “Ottimizzato per Series X”

Mancano ormai poche ore all’inizio dell’evento Inside Xbox rivolto ai giochi terze parti su Xbox Series X. Vedremo finalmente i primi giochi girare sul nuovo hardware next-gen e non possiamo che essere assolutamente esaltati dall’idea di capire come gireranno i titoli sulla nuova console di casa Microsoft.

Con l’avvento dello Smart Delivery, che permette di ottenere gratuitamente la versione next gen di un gioco una volta acquistata l’edizione Xbox One, e il probabile arrivo di Lockhart,- Xbox Series S – Microsoft deve comunicare bene all’utenza quali giochi saranno ottimizzati per Series X.

Every game you’ll see on #InsideXbox tomorrow will be Xbox Series X Optimized. Spoilers, you’re going to see this badge a lot. You ready? We’re ready. pic.twitter.com/pzSJmUvNUp — Xbox (@Xbox) May 7, 2020

Il modo migliore di farlo è sfruttare un sistema molto simile a quanto visto con la dicitura “Xbox One X Enhanced”, che definiva in maniera chiara e precisa i giochi potenziati per la console mid gen. Seguendo questa idea è nato “Ottimizzato per Xbox Series X“, un nuovo badge che sarà presente su tutte le custodie che supporteranno la nuova Xbox e nelle varie informazioni delle schede prodotto dei videogiochi. Aaaron Greenberg, Il General Manager del marketing Xbox ha dichiarato su Twitter che “Questo marchio può essere visto come magia next-gen. Per considerarsi ottimizzato per Xbox Series X, significa che il livello è alto, ben oltre il 4K… mi auguro che siate tutti pronti per un esaltante futuro del gaming su console!”.

Tutti i giochi con questo logo avranno dei sostanziali miglioramenti su Series X, a partire dalla risoluzione fino ai dettagli grafici, l’eventuale introduzione del ray tracing, caricamenti ridotti e frame rate superiori. Ora non resta che attendere l’evento di questo tardo pomeriggio per vedere in azione i primi giochi a sfruttare le potenzialità della nuova console di casa Microsoft, tra i presenti anche Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo capitolo della popolare saga e una serie di nuovi progetti non ancora annunciato. Per i primi giochi esclusivi bisognerà, invece, attendere luglio