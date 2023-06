Come saprete, una terribile notizia ha colpito, ieri sera, i giocatori del nostro paese. Microsoft, infatti, ha annunciato quello che è un sostanziale aumento dei prezzi in Italia della sua Xbox Series X che, a partire dal mese di luglio (per la precisione, dal giorno 6), verrà venduta non più a 499,99€, ma al nuovo prezzo di 549,99€, giustificando tale decisione in seguito ad un aumento dei costi globali delle materie prime.

Non è la prima volta che assistiamo ad una cosa del genere e, anzi, come ricorderete, anche Sony si trovò costretta, qualche tempo fa, ad operare nello stesso modo, annunciando un aumento di prezzi per la sua console che è già in corso d’opera.

Si tratta di una scelta, da parte di Microsoft, certamente impopolare, ma per fortuna c’è ancora un po’ di tempo utile ad acquistare la console al suo prezzo “scontato” e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare di questi giorni per prendere possesso della vostra nuova Series X, approfittando anche di quello che è lo sconto che è disponibile su Amazon che, seppur contenuto, oggi come oggi fa comunque piacere.

Sul portale, infatti, non solo potrete acquistare la console ancora al suo prezzo originale (ricordiamolo: i rincari saranno applicati a partire dal giorno 6 luglio 2023), ma addirittura con un piccolo sconto del 3%, che abbassa il prezzo attuale di 499,99€, al più conveniente 484,99€ che, per altro, è attualmente il miglior prezzo disponibile in rete, almeno sul prodotto nuovo.

Certo, non sarà lo sconto del secolo, ma se consideriamo il rincaro che sarà applicato tra 2 settimane, stiamo parlando di un prezzo inferiore di ben 65 euro rispetto all’annuncio di Microsoft. Annuncio che, per altro, non permetterà nemmeno di usufruire di eventuali (e più alti) sconti del Prime Day 2023, visto che quest’ultimo sarà, come annunciato ieri, successivo alla data del 6 luglio in cui Xbox Series X comincerà a costare di più.

Prime Day 2023, infatti, si terrà i giorni 11 e 12 luglio e, a proposito, vi suggeriamo caldamente di seguirlo insieme a noi!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla console, invitandovi a completare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, prima che entrino in vigore i cambi di prezzo annunciati da Microsoft.

