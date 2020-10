Xbox Series X: l’auto-HDR riceve lodi, i miglioramenti in video

Xbox Series X è una console di altissimo livello che punta a offrire una serie di funzioni estremamente utili, soprattutto per tutti quei giocatori che la vogliono sfruttare per giocare ai videogame di “vecchia generazione”, ovvero Xbox One, Xbox 360 e Xbox Original. Una delle feature più interessanti è l’auto-HDR.

Xbox Series X, infatti, sarà in grado di applicare l’HDR su una serie di giochi che, di base, non lo propongono. Ma funziona veramente? Jeff Grubb di VentureBeat ha ora rilasciato un video che ci mostra come, in ogni gioco testato, l’immagine raggiunge i 1.000 Nit.

“Ho testato l’auto-HDR in vari giochi retrocompatibili su una versione preview di Xbox Series X. Ed è un grande vantaggio. Ogni gioco testato raggiunge i 1.000 Nit, ovvero l’unità di misura della luminanza. Quando si parla di HDR, 1.000 Nit è il livello perfetto per i punti più luminosi di un immagine.” Questo afferma Grubb.

L’HDR automatico, in ogni caso, non è l’unica funzione interessante di Xbox Series X e Xbox Series S. Le due console miglioreranno i giochi in retrocompatibilità sia in termini di risoluzione che, soprattutto, in termini di frame rate.

I molteplici test fatti dalle testate internazionali, in primis Digital Foundry, hanno dimostrato che Xbox Series X è in grado di portare gli FPS fino a 60 in molteplici giochi, senza dover in alcun modo richiedere l’intervento degli sviluppatori. Ovviamente alcuni giochi hanno frame rate bloccato, quindi la console non può agire in alcun modo, ma nel complesso si tratta di primi risultati notevoli.

Inoltre, l’SSD si è dimostrato efficace nel ridurre i tempi di caricamento di molteplici giochi, con risultati in positivo di varie decine di secondi. Il Quick Resume, infine, permette di mantenere attivi molteplici giochi (il numero dipende dal tipo di gioco, alcuni sono arrivati a 12) e passare da uno all’altro nell’arco di cinque secondi.

Xbox Series X | S sarà disponibile dal 10 novembre 2020.