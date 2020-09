Xbox Series X: vinci una console gratis con il concorso ufficiale

Il 10 novembre 2020 potremo finalmente mettere le mani su una Xbox Series X. Cosa c’è di meglio? Poter averla gratis. Per la gioia di tutti, è possibile grazie a un concorso ufficiale di Microsoft. Si chiama Xbox Hall of Fame ed è aperto a tutti i giocatori con un account Microsoft.

Xbox Series X | Vinci una console gratis

Vediamo tutti i dettagli sul concorso di Microsoft, che ci permette di vincere una Xbox Series X gratis.

È disponibile in Italia?

Togliamoci subito il dubbio: sì, Xbox All of Fame è un concorso valido in Italia. L’unico limite è legato all’età: dovete avere almeno 17 anni per poter partecipare.

Dove posso iscrivermi?

Per iscrivervi dovete raggiungere la pagina ufficiale dell’Xbox Hall of Fame a questo indirizzo. Dovete solo accedere con il vostro account e premere il pulsante “Registrati”.

Ci sono limiti di tempo?

Sì, le iscrizioni saranno aperte fino al 19 ottobre 2020. Vi conviene ovviamente iscrivervi immediatamente per non rischiare di perdere l’occasione di vincere una Xbox Series X gratis.

Quante posizioni ci sono in palio?

Ogni Xbox Hall of Fame è gestita a livello nazionale, ogni Stato dispone di otto vincitori che potranno entrare a far parte dell’Hall of Fame.

Cosa vinco esattamente?

Le otto persone scelte per la Hall of Fame vinceranno:

Una console Xbox Series X

Un trofeo Hall of Fame di Xbox unico da collezione

Felpa con cappuccio Hall of Fame di Xbox in edizione limitata

Accesso a Xbox Game Pass Ultimate per 12 mesi.

Inoltre, saranno estratti a caso 10 giocatori iscritti che otterranno 12 mesi di Xbox Game Pass Ultimate.

Come competo per partecipare alla Hall of Fame?

Per entrare nella Xbox Hall of Fame si possono completare una serie di azioni. Ci sono otto posizioni ed è possibile ottenere la vittoria in più di una (ma si può vincere un solo pacchetto di premi). Le posizioni sono determinate dai seguenti parametri:

Il punteggio giocatore guadagnato durante il ciclo di vita di Xbox One

Il numero di obbiettivi ottenuti durante il ciclo di vita di Xbox One

Il numero di giochi del Game Pass completati

Il numero di obbiettivi ottenuti dal 1 al 19 ottobre 2020

Il punteggio giocatore guadagnato dal 1 al 19 ottobre 2020

Il miglior tempo su pista nell’Hall of Fame circuit con una McLauren Senna 2018 in Forza Horizon 4 (entro l’11 ottobre)

Il miglior tempo di completamente della mappa Zona Standard in solitaria in State of Decay 2 (dal 16 al 18 ottobre)

Il maggior valore Emissario in Sea of Thieves (dal 2 al 4 ottobre)