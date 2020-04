Xbox Series X: “abbiamo la console migliore” afferma Bill Stillwell di Microsoft

Con le specifiche tecniche di Xbox Series X e PlayStation 5 sul tavolo, molti addetti ai lavori si stanno concentrando molto su dichiarazioni riguardo entrambe le console di prossima generazione. Sviluppatori ed editori hanno visioni differenti riguardo le specifiche mostrate, come per esempio le recenti dichiarazioni di uno degli ingegneri di Crytek che elogiava la potenza della console Microsoft e lo sviluppatore di Helheim Hassle che parlava di una differenza non così marcata tra le due piattaforme.

Durante l’ultimo episodio del podcast Dealer – Gaming, Bill Stillwell di Microsoft ha affermato che la compagnia statunitense non è preoccupata riagudro alla differenza di potenza tra Xbox Series X e PlayStation 5, dal momento in cui crede che la console next gen Microsoft sia la migliore; tenendo a sottolineare anche la grande tecnologia che è stata aplicata da Sony nella realizzazione di PS5.

“Ho apprezzato molto ciò che ha presentato Sony durante l’annuncio delle specifiche tecniche, penso che abbiano una tecnologia interessante. Personalmente però, penso che noi di Microsoft abbiamo una console migliore, non siamo preoccupati per le differenze di potenza tra le due console.” ha dichiarato Bill Stillwell durante uno spezzone del podcast, che potete recuperare su YouTube.

C’è da dire che riguardo Xbox Series X sappiamo qualcosa in più rispetto a PlayStation 5, ma di entrambe le console ci mancano ancora diverse informazioni di vitale importanza, come per esempio la line up di lancio e il prezzo con cui verranno vendute sul mercato. Cosa ne pensate delle recenti affermazioni di Bill Stillwell riguardo Xbox Series X?