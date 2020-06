Xbox Series X: smentita la notizia della console marchiata SEGA

La scorsa settimana è stata sicuramente una delle più movimentate delle ultime settimane, non solo per il fattore che Sony ha dichiarato un evento il prossimo 4 giugno riguardante PS5 ed alcuni titoli nuovi non ancora annunciati, ma ha anche fatto notizia un rumor che vedeva SEGA stipulare un grosso accordo con Microsoft. Questa “alleanza” avrebbe permesso alla società multinazionale nipponica di distribuire Xbox Series X nel proprio territorio con un nome del tutto nuovo. Purtroppo è arrivata proprio in queste ore la smentita da parte di una personalità di spicco che ha potuto intervistare in esclusiva alcuni manager di SEGA.

La smentita di questa particolare Xbox Series X arriva quindi a pochi giorni dopo dal rumor dichiarato, il giornalista ha escluso anche che il famoso annuncio della società che ricordiamo, a detta loro, essere pazzesco ed “ai livelli del reveal esclusivo di PS5” non riguarda nemmeno l’annuncio di un ipotetico Dreamcast 2, come ha sottolineato in questi giorni il web. Sostanzialmente ad oggi non si sa nulla a riguardo, solo che si tratta di un annuncio grossissimo. Qui di seguito potete leggere il tweet tradotto con relativa smentita.

A key opinion leader in China says they have seen the latest Famitsu issue and that they can confidently say that the news is not what has been rumored. (The rumor being that Microsoft would work with Sega to rebrand and launch Series X in Japan).

Is something else. https://t.co/6U9IVILsc2 pic.twitter.com/cDP3ugOug9

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 1, 2020