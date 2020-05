Xbox Series X: Amazon svela la copertina dei giochi?

È comparsa su Amazon la copertina di Yakuza Like a Dragon, che uscirà a fine anno per Xbox Series X e Xbox One. Tra le varie curiosità ancora prive di risposta, infatti, rimane il desiderio di conoscere anche l’estetica delle confezioni dei prossimi giochi next-gen. Che sia proprio il celebre sito di acquisti online ad averlo svelato?

Stando a quando osservabile su Amazon, la copertina di Yakuza Like a Dragon è molto semplice e conserva lo stile precedente, caratterizzato dal colore verde – un classico per le produzioni Microsoft. Questa copertina sembra comunicarci che il colosso statunitense non abbia la reale intenzione di sradicarsi nettamente dal passato e lo si evince dalla dicitura in alto a sinistra della copertina, che riporta chiaramente i nomi delle due console: Xbox Series X e Xbox One.

All’apparenza, infatti, la copertina è come quella di Xbox One, ed è proprio questo dettaglio che sembra sottolineare la volontà di mantenere una continuità tra la console Microsoft dell’attuale generazione e quella che la succederà. Il gioco infatti uscirà su entrambe le console, con la differenza che il titolo sarà ulteriormente perfezionato per girare su Xbox Series X – com’è possibile vedere dall’etichetta di ampie dimensioni sulla parte frontale, che riporta chiaramente: “ottimizzato per Xbox Series X”. Continuando con l’analisi dell’immagine, nella fascia superiore in verde, compare solamente la scritta “Xbox”, eliminando la voce “One”. In alto a destra, invece, si legge “Consegna intelligente”, che in italiano corrisponde a Smart Delivery. Per chi non lo sapesse, quest’ultima è un’’iniziativa di Microsoft che permetterà ai suoi utenti di avere gratuitamente le patch di aggiornamento per i giochi next-gen.

Se sarà davvero questa la copertina dei prossimi giochi, la si può ritenere abbastanza espressiva, nonostante la sua apparente semplicità. In ogni caso, quello di Yakuza: Like a Dragon è un ingresso gradito nel mondo Microsoft, rivelato proprio durante l’evento in streaming Inside Xbox.