Xbox Series X costerà molto meno di PS5?

Ci avviciniamo sempre di più all’ingresso alla next-gen e sono ancora molti i lati oscuri e non svelati che riguardano PS5 e Xbox Series X. Le scorse settimane, abbiamo appreso quali saranno le caratteristiche tecniche di entrambe, ma molte domande che i consumatori si pongono, ad oggi, sono ancora prive di risposta. Senza dimenticare che fino ad ora ci è stato concesso solo un assaggio sulle prossime console, mentre le rivelazioni più importanti che riguardano PS5 e Xbox Series X continuano ad essere rinviate a prossimi eventi.

Ancora non sappiamo quale sarà effettivamente la miglior console della next-gen, né quando saranno lanciate o quanto costeranno, aprendo la strada ad inesauribili speculazioni. Tuttavia, tra le considerazioni più emergenti, spicca quella di Michael Pachter, famoso analista finanziario, che durante una diretta streaming in cui erano presenti il giornalista Geoff Keighley e l’ex dirigente di Microsoft, Peter Moore, ha ipotizzato che Xbox Series X farà il suo ingresso nei mercati ad un prezzo inferiore rispetto PlayStation 5, con un distacco di 100$.

Secondo Pachter, infatti, PS5 costerà 500$ e Microsoft, dopo aver intelligentemente aspettato la prima mossa di Sony, rilancerà la sua console con ogni probabilità a 100$ in meno. Dunque, Xbox Series X dovrebbe costare 400$. A quanto pare, questa è una strategia che Microsoft potrebbe permettersi di attuare, visto che Xbox rappresenta una quota significativamente inferiore delle attività di Microsoft rispetto a quanto PlayStation indica per Sony. Ciò significa che Microsoft dispone di una maggiore flessibilità finanziaria rispetto Sony – senza dimenticarsi del servizio Game Pass, che offre al colosso statunitense maggiori opportunità di guadagno, anche se venderà Xbox Series S ad un prezzo inferiore.

Dunque, secondo le affermazioni di Pachter, Microsoft non solo lancerà la console più potente sul mercato, ma la venderà a un prezzo più vantaggioso rispetto PS5. In questo modo Xbox Series X ammalierebbe molti più acquirenti del previsto. Non ci resta che sperare di avanzare al più presto dalle speculazioni individuali alle dichiarazioni ufficiali.