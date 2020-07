Xbox Series X: svelata la durata del prossimo evento

Che settimana prossima ci aspetta un nuovo evento dedicato ai giochi di Xbox Series X non è più un segreto da almeno una settimana, ciò che rimaneva ancora all’oscuro erano diversi dettagli riguardanti la possibile durata dello show e gli annunci a cui potremmo assistere. Se per conoscere la risposta al secondo quesito ci sarà da aspettare fino a giovedì 23, oggi Microsoft ha svelato quanto durerà il prossimo evento digitale.

La notizia è arrivata insieme a un nuovo post pubblicato direttamente da Microsoft su Xbox Wire dove tra le molte informazioni che trovano spazio al suo interno, troviamo anche la durata esatta che avrà lo show. Si parla di ben 60 minuti dedicati ad annunci dei titoli che sono attualmente in sviluppo presso gli Xbox Game Studios. Tra questi, ci sarà anche Halo Infinite che si prenderà uno spazio tutto suo all’interno della trasmissione.

Oltre al già più volte confermato Halo Infinite, Xbox Wire ci conferma che durante l’evento ci saranno annunci di giochi mai visti, le cosiddette World Premiere. Venendo citati anche aggiornamenti su alcuni dei titoli già mostrati in precedenza, è molto probabile che nel calderone possano apparire anche EverWild di Rare e Hellblade 2 Senua’s Saga in sviluppo presso il team di Ninja Theory.

Ora che conosciamo anche la durata del prossimo show dedicato ai giochi per Xbox Series X, non ci resta che attendere una settimana esatta per scoprire quali sorprese ci attenderanno in questo nuovo evento digitale targato Microsoft ed Xbox. Cosa ne pensate della durata annunciata per la trasmissione? Che tipo di annunci vorreste vedere durante lo show di giovedì 23 luglio? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.