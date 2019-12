Xbox Series X: la presentazione completa avverrà prima dell’E3 2020 secondo un rumor

La prossima generazione di console Microsoft, nota con la nomenclatura “Xbox Series X” (ma la prima macchina da gioco non si chiamerà così, come ci ha detto Microsoft), è stata presentata ai The Game Awards 2019. Per quanto ci sia stato modo di vederne l’aspetto e scoprire alcuni dettagli aggiuntivi, ancora siamo all’oscuro di molte informazioni. In altre parole, la presentazione completa della console non è ancora avvenuta: quando accadrà?

La risposta più scontata è all’E3 2020. Secondo Shpeshal Ed, però, non è così. All’interno di un recente Podcast di XboxEra, Ed ha spiegato che il reveal avverrà ad aprile o a maggio, poco prima dell’evento losangelino. L’evento di Microsoft sarà anche il luogo scelto da Elden Ring per svelarsi al mondo.

Elden Ring è il nuovo gioco di Miyazaki e FromSoftware e, attualmente, è pianificato solo per PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma se questo rumor dovesse rivelarsi vero potremmo supporre che sia in realtà un progetto cross-generazionale, destinato anche a Xbox Series X e PS5.

Bisogna però sottolineare che Shpeshal Ed non è un insider, per quanto abbia diversi contatti nell’industria: è possibile che sia entrato in possesso di informazioni confidenziali, quindi, ma per ora tutto questo non è assolutamente da considerarsi come ufficiale.

Per ora non ci rimane altro da fare se non attendere nuove informazioni: che i rumor siano veri o no, l’evento di presentazione di Xbox Series X avverrà probabilmente fra più di 4 mesi, quindi è improbabile che Microsoft confermi qualcosa prima della fine del 2019. L’attesa non sarà brevissima. Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che Microsoft sfrutterà un evento dedicato oppure opterà per l’E3 2020?