Xbox Series X: ecco il controller dorato, il valore è altissimo

Viviamo un periodo decisamente particolare, il lancio delle due console targate Sony e Microsoft è stato compromesso da una pandemia globale che nessuno si sarebbe mai immaginato, questo ha portato tutti noi a vivere la nostra vita in modo diverso facendo affidamento ad internet come unica valvola di sfogo. Chi di voi non ha trovato canali YouTube strani ed inusuali, nel quale vengono letteralmente creati oggetti dal valore inestimabile? Recentemente uno youtuber ha voluto realizzare un controller di Xbox Series X placcato interamente in oro solido dal valore altissimo.

Linus Tech Tips, questo il canale YouTube, che vanta più di 13 milioni di iscritti, ha voluto raccontare in diversi video la sua realizzazione. Partiamo subito col dire che il risultato è a dir poco sbalorditivo, il controller di Xbox Series X è davvero fantastico ma il valore potrebbe preoccupare molti videogiocatori. L’utente ha infatti messo in vendita la sua creazione alla modica cifra di 90 mila dollari. L’intento quindi è quello di trovare un compratore, ma nel caso in cui non dovesse succedere è già intenzionato a fonderlo per recuperare l’oro utilizzato.

Insomma, seppur si tratta di un video inusuale, il risultato è pazzesco. Molto probabilmente i collezionisti più sfrenati faranno a gara, ma il prezzo è davvero molto alto. Nota di merito ovviamente va al progetto, davvero interessante da vedere per scoprire tutti i dettagli ed il metodo di lavorazione su come è stato realizzato. Vi lasciamo quindi qui di seguito il tutto, augurandovi una buona visione.

Cosa ne pensate di questa notizia? Come vi sembra il controller di Xbox Series X placcato in oro? Vi piacerebbe averlo? Fateci sapere la vostra con un commento scritto qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in ambito videoludico.