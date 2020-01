Xbox Series X supporterà Epic Games Store e Steam?

È passato circa un mese da quando Microsoft ha mostrato al mondo intero Xbox Series X, la nuova console di prossima generazione della famiglia Xbox. Ci sono ancora molte informazioni che sono ancora all’oscuro sulla nuova console che verranno svelate nell’arco dei prossimi mesi. Intanto sul web stanno già girando parecchi rumor tra gli addetti ai lavori della divisione Xbox.

Secondo uno di questi ultimi rumor, pubblicati dalla redazione di Generaciòn Xbox, sembrerebbe che Xbox Series X permetterà agli utenti di passare da un versione da console casalinga a una PC con sistema operativo Windows. Questo passaggio permetterà di installare alcune applicazioni sulla console, tra le quali ci sarebbero anche gli store digitali Epic Games Store e Steam.

Stando a questa voce di corridoio, i videogiocatori potranno quindi giocare ai titoli presenti nel catalogo degli store digitali di Epic Games e Valve direttamente sulla prossima console di casa Microsoft utilizzando la Modalità Windows. Sarà possibile anche collegare un muose e una tastiera per godere al meglio di tutte quelle esperienze videoludiche prettamente per PC come Age of Empires 4 e molti altri titoli.

Al momento parliamo di una mera speculazione, e finchè non arriverà una conferma ufficiale direttamente da Microsoft il tutto è da prendere con le pinze. Di sicuro entro i prossimi mesi avremo qualche novità in più su Xbox Series X, non ci resta che attendere per scoprire se questo rumor ha un qualche fondo di verità. Vi piacerebbe poter usufruire di Epic Games Store e di Steam sulla prossima Xbox?