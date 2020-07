Xbox Series X: un’esclusiva console girerà solo a 30 FPS

Aspettando l’evento digitale di luglio dedicato agli annunci delle esclusive first party di Xbox Series X, in questi ultimi giorni si è tornato a parlare di alcuni giochi già presentati nel corso dell’evento Xbox 20/20 di maggio. Tra questi, è stato mostrata The Medium, la nuova IP horror di Bloober Team, studio polacco che ha precedentemente lavorato a Layers of Fear, Observer e Blair Witch.

Ora, stando alle recenti dichiarazioni di Jez Corden di Windows Central, The Medium su Xbox Series X girerà con una risoluzione 4K ma arriverà solo a 30 FPS. Il tweet di Corden ha attirato l’attenzione di moltissimi giocatori che, al momento, stanno creando discussione sotto al tweet del redattore di Windows Central. Sembra quindi che anche nella next gen i 60 FPS non saranno un vero e proprio standard, ma la questione framerate sarà una scelta degli sviluppatori e cambierà da gioco a gioco.

Sounds like The Medium is 30 FPS on the Xbox Series X. pic.twitter.com/moYO44zQfx — Jez in quarantine ☢ (@JezCorden) July 2, 2020

Come già dichiarato da Bloober Team in passato, con The Medium lo studio polacco vuole trasmettere ai giocatori diverse emozioni attraverso i due mondi che costituiranno l’universo orrorifico del titolo. Per fare questo, il team ha deciso di puntare molto sulla risoluzione 4K per definire meglio lo stile artistico delle ambientazioni, e sull’uso del Ray Tracing per immergere al massimo i videogiocatori.

Vi ricordiamo che The Medium è stato annunciato come esclusiva console Xbox Series X, ma il titolo uscirà anche su PC. Non è ancora chiaro quanto uscirà il prossimo progetto di Bloober Team, ma sembra che sarà uno dei giochi di lancio della console next gen di casa Microsoft. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Jez Corden riguardo The Medium? Credere che saranno tanti i titoli che non supereranno i 30 FPS all’inizio della next gen?