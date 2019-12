Xbox Series X avrà più esclusive di PS5, almeno al lancio?

Siamo alle ultime battute del 2019, pronti a goderci il Natale, ma siamo certi che molti videogiocatori sono già con la mente alla fine del 2020, quando avremo di certo tra le mani le nuove macchine da gioco di Microsoft e Sony. Xbox Series X e PS5 promettono molto, ma per sapere se saranno in grado di mantenere tutto ciò dovremo vedere in azione i nuovi giochi in arrivo. Proprio a questo riguardo, molti si domandano quale sarà la line up delle due console.

Secondo un giornalista russo, Anton Logvinov, Xbox Series X potrà contare su molti più giochi di lancio e, sopratutto, su più giochi esclusivi rispetto a PS5. Questa fonte, già nota, ha in passato “indovinato” alcuni annunci, ma si è anche espresso in modo scorretto su alcuni elementi. In ogni caso, secondo il giornalista, PS5 non avrà alcuna esclusiva di peso al lancio e la sua line-up si fonderà principalmente su versioni potenziate di esclusive PS4. Xbox Series X, invece, potrà contare su 12-16 esclusive fin dal lancio: ovviamente non tutte saranno giochi di alto livello.

Ci sono però una serie di specifiche da fare. Per iniziare, si tratta di un rumor di una fonte non credibile al 100%. Inoltre, queste affermazioni vanno parzialmente in contrasto con quanto detto recentemente da Jason Schreier (una fonte più credibile), il quale ha affermato che la console Sony potrà contare su vari giochi di lancio “PS5 Only”. Non è chiaro cosa Logvinov intenda con “esclusive di peso”.

Ovviamente tutto questo è un insieme di rumor e speculazioni, quindi per ora è difficile capire chi possa avere ragione o torto. Per ora sappiamo che PS5 avrà dalla propria GodFall (slasher-looter, così è stato definito dagli sviluppatori) mentre Xbox Series X potrà contare su Halo Infinite. I rumor parlano inoltre di altri giochi per PS5, come un remake di Demon’s Souls e un reboot di SOCOM. Speriamo di scoprire presto informazioni ufficiali.