Xbox Series X: l’evento di giugno ha già una data, ecco quale secondo Jeff Grubb

Con l’assenza dell’E3 2020, la gran parte degli editori stanno dilazionando per tutta l’estate una serie di appuntamenti comunicativi per presentare i prorpi prossimi progetti. Tra queste compagnie Microsoft promette di essere una delle più attive, con un primo Inside Xbox già trasmesso e due nuovi appuntamenti dedicati a Xbox Series X che prenderanno vita nei mesi di giugno e luglio.

Tramite la campagna Xbox 20/20 sappiamo già che l’evento digitale atteso per giugno sarà focalizzato su Xbox Series X e sui servizi di Microsoft come per esempio Xbox Game Pass e Project xCloud. Al momento però, la casa di Redmond non ha ancora annunciato una data specifica per l’evento, anche se l’ultimo tweet di Jeff Grubb ci ha dato un importante suggerimento sul giorno preciso in cui vedremo il prossimo evento di Microsoft.

Stando all’immagine pubblicata da Geff Grubb possiamo avere un’infografica molto approfondita su tutti i prossimi appuntamenti della Summer Game Fest, e tra questi possiamo notare come il prossimo 10 giugno sia atteso l’evento Xboxing Day. Al momento Microsoft non ha ufficializzato ancora la data del suo prossimo evento, e non sappiamo se Grubb stia ipotizzando il tutto o se sappia qualcosa di non ancora dichiarato apertamente.

Se sarà mercoledì 10 giugno il giorno esatto per scoprire qualche informazione in più su Xbox Series X e i servizi di Microsoft lo scopriremo prossimamente, di sicuro ci attende un’estate videoludica molto calda e piena di sorprese. Pensate che sia il 10 giugno la data giusta per il prossimo evento di Microsoft?