Xbox Series X: Famitsu conferma il lancio a fine 2020 anche in Giappone

A quanto pare il nuovo numero di Famitsu è uscito con al suo interno diverse nuove informaizioni e conferme riguardo ciò che ci aspetterà nei prossimi mesi all’interno dell’industria videoludica. Oltre allo scoop riguardante SEGA ed il suo nuovo servizio arcade FOG Gaming, il nuovo numero della rivista giapponese porta con sè anche alcune conferme riguardo la data di lancio di Xbox Series X e di alcuni titoli che usciranno sulla prossima console di Microsoft.

La conferma più importante parla di un lancio di Xbox Series X che avverrà durante gli ultimi mesi del 2020, esattamente come già dichiarato ufficialmente più volte dalla casa di Redmond. Da ciò possiamo intuire che la prossima Xbox arriverà in terra nipponica in concomitanza, o al massimo con qualche settimana di ritardo con il resto dei paesi del mondo. Ciò non era accaduto con Xbox One, che è uscita in Giappone con ben 10 mesi di ritardo rispetto al mercato occidentale.

L’ultimo numero di Famitsu si concentra anche nel dare alcune informazioni sui titoli che verranno rilasciati al lancio di Xbox Series X in Giappone. Tra questo troviamo tutti giochi già annunciati quali: Scarlett Nexus, Assassin’s Creed Valhalla, Halo infinite e Bright Memory Infinite. Nessuna menzione per Yakuza Like a Dragon, annunciato durante il primo evento digitale Xbox 20/20 e che a quanto pare verrà rilasciato su Series X durante il 2021.

Queste sono le ultime informazioni riguardo Xbox Series X per il mercato giapponese. Sappiamo già che Microsoft ha intenzione di tenere due nuovi eventi digitali nei mesi di giugno e luglio, il primo incentrato su console e servizi mentre il secondo sui giochi degli Xbox Game Studios, ma al momento non sono state ancora ufficializzate le date. Cosa ne pensate degli ultimi dettagli sulla prossima Xbox rilasciati da Famitsu?