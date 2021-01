Xbox Series X firmata da Phil Spencer in vendita su eBay a 3200 Dollari

Xbox Series X, la nuova console di casa Microsoft, risulta tutt’oggi ancora non disponibile a causa della pandemia da coronavirus che ha bloccato inevitabilmente la produzione. Nonostante da inizio anno l’azienda americana ha ribadito più volte che le console saranno disponibili presto, anche se negli ultimi giorni i vertici hanno dichiarato che ci saranno comunque ritardi, ci sono persone che le stanno rivendendo a prezzi esorbitanti sui più importanti siti, come eBay appunto. In questa notizia però parleremo comunque di un’azione davvero lodevole in quanto una società ha messo in vendita una Xbox Series X firmata da Phil Spencer a 3200 dollari; il ricavato dell’asta verrà devoluto dal New York Videogame Critics Circle.

Tale associazione si occupa di supportare e sostenere studenti di età compresa tra i 13 ed i 18 anni tramite la distribuzione di borse di studio e servizi. La società, rigorosamente no-profit ha quindi deciso di mettere all’asta questa speciale console autografata dal capo del marchio Xbox. “Phil Spencer ha gentilmente firmato Xbox Series X e si è detto entusiasta per l’iniziativa. La confezione è stata aperta solo per permettere a Spencer di poterla firmare, La console non è mai stata accesa“. Ha detto l’associazione.

Insomma, si tratta a tutti gli effetti di una bella notizia, specialmente in un periodo nel quale i bagarini sembrerebbero farla da padrona. Le unità vengono acquistate da questi furbetti e rivendute a prezzi stratosferici. Purtroppo ci sono molte persone nel mondo che vogliono acquistare una console next gen e potrebbe tranquillamente capitare che un utente, disperatamente, si faccia fregare da queste odiose persone. Se volete dare una occhiata all’indirizzo ufficiale della console in vendita, ve lo postiamo qui.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete già possessori di Xbox Series X? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti la disponibilità della console di casa Microsoft.