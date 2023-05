State pensando di acquistare una Xbox Series X, la piattaforma next-gen di punta di Microsoft? Ebbene, oggi è il giorno perfetto per aggiungerla al carrello, dato che un bundle con la console e Forza Horizon 5 è in offerta su eBay a soli 549,90€!

Considerando che il prezzo di listino del bundle è di 629,90, potrete risparmiare ben 80,00€. Insomma, avrete praticamente il gioco in omaggio, rappresentando, dunque, una promozione davvero imperdibile. Vi consigliamo, dunque, di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero esaurire molto velocemente.

Xbox Series X è tra le console più performanti sul mercato insieme a PS5, e vi permetterà di godere al massimo di tutti i titoli in uscita appartenenti alla nuova generazione. Il suo potente comparto hardware riuscirà, infatti, a farvi giocare alle risoluzioni più elevate, sfruttando tecnologie come il ray tracing per esaltare ancor di più la grafica e ottenere così risultati spettacolari.

A differenza della “sorella minore” Series S, la Series X è dotata anche del lettore disco; potrete, dunque, acquistare i giochi in versione fisica che, si sa, continuano a mantenere il loro fascino. Inoltre, avrete modo di sfruttare tutti i titoli per Xbox One grazie alla retrocompatibilità della console, ma anche di riprodurre film in formato Blu-Ray.

Infine, non possiamo non menzionare l‘Xbox Game Pass, il servizio di abbonamento proposto da Microsoft che vi consentirà di accedere a un catalogo di centinaia di titoli, molti dei quali fin dal giorno di lancio, a un prezzo a dir poco irrisorio. Insomma, la Series X è una console eccellente sotto tutti i punti di vista, rappresentando, quindi, un’occasione da non farsi scappare.

Per quanto riguarda Forza Horizon 5, invece, si tratta dell’iterazione più recente dell’iconica saga di giochi di corsa, dove potrete esplorare magnifici paesaggi open world a bordo di centinaia di auto tra le migliori del mondo. Ci saranno tantissime sfide ad aspettarvi, che potrete decidere di affrontare da soli o con l’aiuto di amici tramite la modalità cooperativa, moltiplicando così il divertimento.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!