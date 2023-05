Star Wars Jedi: Survivor, titolo ambientato nella galassia lontana lontana, è uscito da pochi giorni, ma ha già dato vita a una serie di offerte davvero alettanti per tutti coloro che desiderano non solo scoprire l’avventura di Cal, ma anche di poterla godere in una console di nuova generazione.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un ottimo bundle comprendente una PlayStation 5 e Star Wars Jedi: Survivor, mentre l’offerta che vi proponiamo oggi vede come protagonista la controparte di casa Microsoft, ovvero Xbox Series X, accompagnata dal titolo di Electronic Arts e da Forza Horizon 5, il tutto a soli 619,98€!

Potrete, infatti, risparmiare 20,00€ rispetto agli originali 639,98€ richiesti per il bundle, scegliendo anche di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon. Insomma, si tratta di una promozione davvero niente male, che vi permetterà di ottenere la console e ben due giochi a un prezzo super conveniente.

Xbox Series X è una delle console più performanti sul mercato insieme a PS5, e grazie al suo potente comparto hardware vi consentirà di godere al massimo dei titoli di nuova generazione. Avrete poi a disposizione il lettore disco, con cui potrete non solo acquistare i giochi in uscita in versione fisica, ma anche di sfruttare tutti quelli per Xbox One grazie alla retrocompatibilità.

Appena avvierete Star Wars Jedi: Survivor rimarrete estasiati dalla qualità grafica dell’opera, che verrà ulteriormente esaltata dalle tecnologie di cui è dotata la Series X, prima fra tutte il ray tracing. Vi sentirete completamente immersi nell’avventura di Cal, esplorando pianeti vastissimi e brandendo la spada laser per sconfiggere orde di Stormtroopers, droidi e guardie imperiali.

Con Forza Horizon 5, invece, potrete scoprire immensi e magnifici paesaggi open world, scegliendo di pilotare centinaia di auto tra le migliori del mondo. Anche in questo caso la grafica è praticamente foto-realistica e vi coinvolgerà pienamente nelle moltissime sfide che avrete modo di affrontare da soli o con gli amici. Inoltre, grazie al Game Pass, il servizio di abbonamento proposto da Microsoft, potrete accedere a un catalogo con centinaia di giochi, il tutto per un prezzo mensile a dir poco conveniente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del bundle, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

