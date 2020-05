Xbox Series X: tutti i giochi saranno a 60 FPS? No, Microsoft fa chiarezza

La nuova generazione di console, sopratutto se parliamo di Microsoft, sembra proporre un netto salto in avanti a livello tecnico. Tutti quanti non vediamo l’ora di vedere in azione i migliori giochi per PS5 e Xbox Series X, per ammirarne la qualità grafica e le prestazioni eccellenti (o almeno speriamo). Ultimamente si è in particolar modo parlato del frame rate, punto debole di questa generazione: i 60 FPS, quasi una chimera per molti videogame console di oggi, saranno lo standard per Xbox Series X?

Recentemente Aaron Greenberg, responsabile della divisione marketing, ha affermato che i 60 FPS saranno lo standard output di Xbox Series X, con in più il supporto ai 120 FPS. Il giornalisti di The Verge, Tom Warren, è però intervenuto su Twitter per rettificare la questione affermando che i giochi non gireranno a un valore minimo di 60 FPS, ma che “sarà il singolo sviluppatore a determinare come sfruttare la potenza e la velocità di Xbox Series X”.

Greenberg ha quindi replicato alla questione affermando che “gli sviluppatori hanno sempre la libertà di scelta su come usare la potenza, quindi uno standard 60 FPS non è obbligatorio”. Questa affermazioni non ci stupiscono, in realtà: era impossibile pensare che ogni singolo gioco sarebbe stato a 60 FPS, anche perché sarebbe scorretto obbligare uno sviluppatore a optare per un determinato frame rate.

Al tempo stesso, il fatto che non sia obbligatorio non significa che la maggior parte dei videogame non sarà in grado di raggiungere i 60 FPS, o addirittura di puntare ai 120 FPS. La risposta definitiva, però, arriverà unicamente quando avremo tra le mani i nuovi giochi di Xbox Series X. Voi cosa ne pensate? I 60 FPS sono veramente una priorità, oppure accettereste i 30 frame al secondo