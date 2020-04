Xbox Series X: Double Fine è al lavoro su un gioco AAA con un ex Naughty Dog

Mentre attendiamo nuove informazioni sulla tanto chiacchierata presentazione di maggio di Xbox Series X, continuano a circolare voci inerenti ai prossimi giochi destinati a sbarcare sulla prossima console di Microsoft. In queste ore infatti, il noto insider vicino al mondo Xbox Idle Sloth, ha riportato una notizia interessante che vedrebbe la casa di sviluppo Double Fine attualmente al lavoro per la realizzazione di un gioco ad alto budget, destinato molto probabilmente ad essere esclusiva di Xbox Series X.

La notizia in questione è arrivata proprio dal profilo LinkedIn di Edgar Newman (ex Naughty Dog), il quale ha dichiarato di essere attualmente al lavoro su di un progetto tripla A di cui ancora non si conosce nulla insieme a Double Fine, team fondato da Tim Schafer e acquisito da Microsoft lo scorso anno.

#DoubleFine is working on an Unannounced AAA Project for the #XboxSeriesX 👀 Edgar Newman, an ex-senior game designer at Naughty Dog is now working on: "AAA Unannounced Project at Double Fine, Xbox Game Studio"https://t.co/JFO0HIrWog Credit to @TheWunderfizz for the heads up pic.twitter.com/tGXusPm9o0 — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth1984) April 30, 2020

Come vi abbiamo già detto, sul gioco non si sa ancora nulla, l’unica informazione è che si tratta di un progetto ad alto budget realizzato da grandi talenti del settore videoludico. Facendo qualche ipotesi, potrebbe trattarsi di una nuova IP destinata ad essere esclusiva per la prossima console di casa Microsoft. Tuttavia, potrebbe anche trattarsi di un seguito di qualche serie videoludica già nota al pubblico, insomma per saperne di più sul progetto dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo.

Per il momento non ci resta che attendere l’inizio di maggio, mese in cui Microsoft potrebbe svelare nuove informazioni in merito ai prossimi giochi attualmente in cantiere presso gli Xbox Game Studios. La conferenza di presentazione, stando ad alcuni rumor, potrebbe infatti svolgersi fra pochi giorni. Vi ricordiamo inoltre che negli ultimi tempi il capo della divisione Xbox, il celebre Phil Spencer, ha dichiarato che diversi nuovi annunci arriveranno molto presto.