Xbox Series X: Spencer ha provato il nuovo gioco esclusivo di The Initiative

Oggi è proprio una bella giornata per tutti gli appassionati della console di casa Microsoft. Proprio in queste ore vi abbiamo parlato di una possibile acquisizione da parte dell’azienda americana di Asobo Studio, casa di sviluppo francese famosa principalmente per la lavorazione di titoli sui film Disney e Pixar. L’azienda divenne però celebre grazie ad A Plague Tale: Innocence, gioco il quale ha avuto un’accoglienza molto positiva tanto da essere candidato agli scorsi Game Awards nella lista della migliore opera narrativa. Quest’oggi Phil Spencer, capo di Xbox, ha fatto visita agli studi di The Initiative ed ha provato il loro nuovo misterioso progetto.

Drew Murray, design director dell’azienda francese, in queste ore ha pubblicato un tweet dove dichiara: “Siamo stati fortunati, Phil Spencer è venuto a farci visita. Abbiamo parlato di Xbox e del suo futuro ed oltre a tutto questo ha voluto provare il nostro titolo!“. Spencer ha affermato poi in un altro tweet che si è divertito molto ed ha ringraziato il team per avergli permesso di provare il loro nuovo progetto. Qui di seguito vi lasciato il tweet ufficiale.

Great time down at the studio playing and talking to the team. Thanks for the opportunity to play @TheInitiative https://t.co/rlMfj9eYWZ — Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2020

Purtroppo, però, non ci è dato sapere quale sia effettivamente la natura del gioco, del resto non è ancora stato annunciato ufficialmente. Lo studio di The Initiative ha un curriculum davvero promettente, al suo interno troviamo persone che hanno lavorato a giochi del calibro di God of War, Rise of the Tomb Raider, Red Dead Redemption, The Witcher 3: Wild Hunt e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Non ci resta quindi che aspettare l’annuncio ufficiale, ma se Spencer si è detto soddisfatto non possiamo fare altro che fidarci. Ricordiamo infine, per chi non lo sapesse, che The Initiative è uno studio interno di Xbox Game Studios nato appositamente per sviluppare giochi next gen su Xbox Series X, che sia la volta buona che la casa statunitense rilasci nuove esclusive importanti?.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete anche voi curiosi di scoprire di cosa si tratta? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il nuovo progetto di The Initiative.