Xbox Series X: l’uscita di un gioco svela il lancio della console?

Tra le poche informazioni su Xbox Series X che mancano ancora all’appello c’è di sicuro; una line up di giochi per il lancio ben definita, il prezzo della console e ovviamente la data in cui farà il debutto sul mercato la nuova Xbox. Sappiamo già che durante l’Xbox Games Showcase che andrà in onda questo pomeriggio (a partire dalle 17:00) non ci sarà spazio per discutere di altro se non di giochi, ma proprio uno di questi titolo sembra stia suggerendo quando Series X arriverà nei negozi.

Parliamo di Yakuza Like a Dragon, il settimo capitolo della fortunato brandi di SEGA che, stando al Microsoft Store uscirà il prossimo 13 novembre. Quando l’uscita del titolo su Xbox Series X era stato annuncio lo scorso novembre, era stato dichiarato che il nuovo Yakuza sarebbe stato uno dei videogiochi che andranno ad accompagnare il lancio della console next gen a partire dal lancio della suddetta.

According to the most reliable leaker, the Microsoft Store, Yakuza: Like A Dragon will launch on November 13 https://t.co/n6EnnUClOr pic.twitter.com/wdu6krgdSw — Nibel (@Nibellion) July 22, 2020

Come se non bastasse, anche la stessa SEGA ha confermato tramite un nuovo trailer pubblicato ieri, che il titolo accompagnerà il lancio di Xbox Series X. Questi rivelano essere due indizi molto grossi che potrebbero averci dato in pasto la data di uscita della console in anticipo. Ora manca ovviamente solo una conferma ufficiale da parte di Microsoft.

Un secondo indizio relativo all’uscita della console questo novembre arriva direttamente da AMy Hood, CFO di Microsoft. Durante una conference call, alla domanda su una possibile data di lancio di Xbox Series X, la Hood ha risposto che la console di prossima generazione sarebbe arrivata nel mese di novembre, senza però specificare ulteriormente con una data precisa.

Di sicuro, sappiamo che Xbox Series X arriverà negli ultimi mesi del 2020 quindi, quanto anticipato da SEGA potrebbe rivelarsi essere davvero una data molto plausibile. Cosa ne pensate di questa possibile data di lancio della nuova Xbox di prossima generazione? Credete che il 13 novembre possa essere il momento giusto per assistere al lancio di Series X?