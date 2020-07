Xbox Series X: una grande saga tornerà in esclusiva?

Questo giovedì, a partire dalle ore 17:00 assisteremo al nuovo evento digitale dedicato ai titoli in uscita su Xbox Series X. Come ricordato più volte da Microsoft, l’attenzione si focalizzerà sui prodotti first party in sviluppo presso i team degli Xbox Game Studios. Tolto Halo Infinite e alcuni dei titoli già annunciati come EverWild e Hellblade 2 Senua’s Saga, non sappiamo cosa aspettarci dallo show, ma in rete è da poco apparso un indizio che riguarderebbe il ritorno di una grande saga in esclusiva Microsoft.

Secondo alcune voci di corridoio, la saga di Ninja Gaiden potrebbe tornare in esclusiva su Xbox Serie X, con i ragazzi di Team Ninja che sarebbe già al lavoro su questo progetto. Non è un segreto che, nei mesi passati Phil Spencer sia andato più volte in Giappone per promuovere la sua visione del presente e del futuro della divisione Xbox. Sempre secondo questi rumor, la presentazione del 23 luglio sarà farcita anche con il ritorno di Ryo Hayabusa.

Tra le fonti che hanno condiviso questa notizia, ci sono alcuni insiders che in precedenza hanno predetto sia il dev kit di PlayStation 5 che l’annuncio del Nintendo Diretc Mini andato in onda giusto ieri pomeriggio. Anche i conduttori del podcast XboxERA hanno da poco confermato di aver sentito voci molto simili, riportando il tutto nell’ultimo episodio del loro podcast. Al momento però, nè Microsoft e nemmeno Team Ninja hanno voluto smentire la questione.

Non ci resta che scoprire la verità dietro al possibile ritorno di Ninja Gaiden questo giovedì, quando a partire dalle ore 17:oo (orario italiano) verrà trasmesso lo show sui giochi in uscita su Xbox Series X. Cosa ne pensate di questo rumor? Credete possibile che la saga di Ninja Gaiden possa tornare in esclusiva sulla console di prossima generazione Microsoft?