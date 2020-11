Xbox Series X ha un SSD standard facile da sostituire, a una condizione

Ormai ci siamo, domani è il grande giorno per gli appassionati delle console Microsoft. Xbox Series X | S finalmente debutteranno sul mercato, dando il via alla nona generazione di console. Ci sono già moltissime cose che sappiamo sulla coppia di console della compagnia di Redmond, ma a quanto pare più utenti stanno ottenendo le piattaforme e più segreti stanno venendo rivelati in rete.

L’ultimo di questi riguarda l’SSD interno di Xbox Series X | S che, stando a diverse nuove foto pubblicate sul web, si tratta di uno standard M.2 2230 Nvme. Questa scoperta portata alla luce dall’utente si Twitter “Siri’s Ex” ci fa rendere conto di quanto sia facile in realtà andare a sostituire l’SSD interno delle nuove console Microsoft. L’operazione però richiede una condizione, ovvero dover smontare quasi completamente la console.

Series XIS SSD is a M.2 2230 format, inserted in a slot on the motherboard. Easy to replace. via @ratoborrachudo @SHION_2887 @R4NIERI_X pic.twitter.com/fv6rnBeXV3 — Siri's Ex. (@architectu2) November 8, 2020

Questo tipo di SSD è abbastanza comune, per questo riuscire a sostituirlo non è troppo complesso. Questo vale ovviamente per chi ha già un minimo di dimestichezza nell’aprire le console, dato che l’operazione per arrivare all’SSD M.2 2230 Nvme richiede di smontare Xbox Series X o Series S in diverse parti. Sappiamo però che Microsoft ha implementato sulle sue nuove console degli slot che permettono di espandere la memoria in modo decisamente più semplice e che non richieda l’apertura delle console.

Più passa il tempo e più novità scopriamo sulle console di prossima generazione. Vi ricordiamo che per quanto riguarda Xbox Series X e Series S, le due nuove piattaforme Microsoft arriveranno ufficialmente sul mercato a partire da domani 10 novembre. Cosa ne pensate dell’SSD interno montato dalle due ammiraglie di Microsoft? Siete disposti ad aprire la console per sostituire l’SSD? Diteci la vostra nella sezione commenti.