Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition: acquistala ora su GameStop!

Xbox Series X sta subendo una carenza di scorte da quando la console ha debuttato sul mercato lo scorso novembre. Ogni tanto capita che le varie catene videoludiche mettano in vendita poche scorte alla volta, e in questo momento tocca a GameStop darvi la possibilità di fare vostra la piattaforma di nuova generazione targata Microsoft in edizione limitata Halo Infinite.

Quella che è definita come l’Xbox più potente di sempre è attualmente acquistabile sul sito di GameStop, con la nota catena videoludica che ha immesso sul mercato una serie di nuove scorte in edizione limitata a tema Halo Infinite da fare vostre.

Xbox Series X vi darà l’occasione di poter godere di alte prestazioni su una serie di videogiochi di ogni genere, e con il servizio Xbox Game Pass avrete modo di giocare agli oltre 100 giochi disponibili sul catalogo.

Questa è la vostra occasione per portarvi a casa una nuova e fiammante Xbox Series X in edizione limitata di Halo Infinite che potete acquistare comodamente a questo indirizzo, ma fate in fretta, dato che le scorte vanno via alla velocità della luce.