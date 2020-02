Xbox Series X: verrà rilasciata con un hardware dedicato all’audio

La nuova generazione di console si fa sempre più vicina. Sembra strano a dirlo ma più il tempo passa più la data è dietro l’angolo. Quest’oggi parleremo di Xbox Series X, la console di casa Microsoft presentata agli scorsi Game of the Year Edition. Nelle ultime settimane si stanno sovrapponendo rumors e leak vari riguardanti le caratteristiche tecniche di Xbox Series X e, perché no, anche di PS5, che ricordiamo non essere ancora stata annunciata ufficialmente. Dalle ultime notizie sembrerebbe che la nuova console dell’azienda americana verrà rilasciata con un sistema di accelerazione hardware dedicato all’audio.

A svelarlo sarebbe il sito ufficiale della GDC 2020, il più grande raduno annuale degli sviluppatori di videogiochi. Robert Ridihalgh, Senior Technical Audio Specialist di Microsoft ha dichiarato quanto segue: “Scopriamo tutto dagli audio designer di Borderlands 3 e Gears of War 5 circa la collaborazione tra Microsoft, Dolby e altri partner grazie ai quali si avrà una rivoluzione nell’audio spaziale che renderà qualsiasi paio di cuffie un portale multi-dimensionale verso altri mondi. Gli spettatori si immergeranno nella progettazione dell’audio design (Project Acoustics) e nell’importanza che l’hardware dedicato avrà sulla prossima generazione di console Xbox”.

Con questo quindi possiamo confermare oggi che sia Xbox Series X sia PS5 apporteranno dei cambiamenti drastici riguardanti l’audio di gioco. L’anno scorso Mark Cerny ha confermato che la console di casa Sony di prossima generazione presenterà un’unità personalizzata per l’audio 3D. Considerando quanto sia importante il suono e di come permetta un’immersione drastica da parte del videogiocatore, sarà interessante vedere come lavoreranno Microsoft e Sony sui prossimi titoli di prossima generazione.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti di sapere che Xbox Series X monterà questo tipo di hardware per il suono?