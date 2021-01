Xbox Series X: il software renderà agili e rapidi gli aggiornamenti

Xbox Series X e Xbox Series S sono uscite lo scorso 10 novembre 2020 registrando il tutto esaurito praticamente ovunque. Ciononostante, il software non è risultato rivoluzionario come ci si poteva aspettare per il lancio della next-gen di Microsoft. In particolare, le problematiche evidenziate dagli utenti sono legate all’intuitività dell’interfaccia. Microsoft ha intenzione, però, di migliorare la dinamicità del sistema operativo, soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti. Diamo uno sguardo alle novità che potrebbero presto raggiungere le nuove Xbox, ma anche Xbox One!

Xbox Insiders – A subset of Omega Users will get a new build at 6.00pm today that updates some settings. We are flighting a new build process in which we can flight new system experiences like Shell/settings/guide without a full system build (aka platform fixes) – agile!

— Brad Rossetti (@WorkWombatman) January 15, 2021