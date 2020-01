Xbox Series X: le immagini di un prototipo spuntano in rete

Xbox Series X è ufficiale e, sopratutto, ha un aspetto ufficiale. Ai The Game Awards 2019 Microsoft ha messo in mostra la sua nuova console, anche se ovviamente non ci ha permesso di vedere ogni dettaglio. Ora, però, abbiamo l’occasione di scoprire qualcosa non su Xbox Series X, ma su quello che sembra essere un suo prototipo quasi definitivo.

Tramite NeoGAF, abbiamo modo di vedere due immagini condivise dall’utente “CurryPanda”. Come potete vedere qui sotto, si tratta di un’immagine frontale e una del retro del device. L’immagine del lato anteriore non è particolarmente interessante, visto che presenta solo l’ingresso del lettore ottico con relativo pulsante per espellere il disco e un ingresso USB.

Il lato posteriore, invece, è di maggiore interesse. Possiamo vedere che, nella parte bassa centrale tra le bocchette di areazione, ci sono tutta una serie di ingressi: possiamo vedere ad esempio la presa ethernet, quella HDMI, due ulteriori porte USB, porta ottica, l’ingresso per l’alimentatore e anche un ingresso lungo e piatto che non è stato identificato; è possibile che si tratti di un ingresso della scheda per il debug dei giochi: questo significherebbe che si tratta del dev kit. Ovviamente non ne abbiamo la certezza ufficiale.

Interessante anche la presenza del lucchetto Kensington nella parte superiore alle bocchette d’aria: è un elemento che però difficilmente troverà spazio nella versione definitiva. Per quanto riguarda la veridicità delle foto, Thurrott conferma che sono reali anche se non è chiaro di che tipo di modello si tratti: potrebbe essere un primissimo prototipo oppure uno dei più recenti, non abbiamo informazioni per dirlo.

Nel complesso queste immagini mostrano un design molto simile a quello di Xbox Series X. Ora come ora, in ogni caso, il pubblico desidera vedere da vicino la console definitiva che sarà disponibile a fine anno: un prototipo è interessante, ma la vera macchina da gioco lo è molto di più.