Xbox Series X, in arrivo il supporto per app Android?

Alcuni utenti stanno segnalando l’interessante possibilità che le app Android potrebbero girare anche su Xbox Series X|S in futuro. La motivazione è molto semplice: XDA fa notare che il Subsystem Android incluso in Windows 11 può funzionare anche sulle attuali console Xbox, inclusa anche Xbox One. Di conseguenza, e sulla carta, sarebbe possibile permettere alle app Android di girare sulle piattaforme o, in alternativa, di portare su di esse un emulatore dell’intero sistema operativo.

Sebbene l’arrivo di questa feature sia un’ottima novità per gli utenti PC che installeranno Windows 11, le prospettive per i giocatori di Xbox One e Xbox Series X|S sono ancor più interessanti. Pensiamo se in futuro sarà possibile installare sia app che giochi per Android, altrimenti non disponibili su altre console come PlayStation 5 o Nintendo Switch. Per quanto siano ancora poche, le opere pubblicate esclusivamente su dispositivi mobile sono spesso molto interessanti, e non sarebbe affatto male giocarle sul grande schermo.

Tuttavia, ci teniamo a specificare che queste sono tutte speculazioni e ipotesi su una novità futura di Xbox Series X|S. Microsoft non ha ancora ufficializzato nulla, motivo per cui non ci resta che sperare sull’arrivo di questa feature. In ogni caso, dobbiamo ammettere che l’apertura di Xbox Series X e Series S ha davvero dell’incredibile: basti ricordare ai primi mesi dal rilascio delle piattaforme, quando molti utenti scoprirono che era possibile addirittura far girare emulatori su di esse.

Peraltro, il supporto costante di Microsoft è un segnale positivo per un futuro pieno di grandi novità per le console di nuova generazione che, di fatti, continuano a sorprendere. Non dimenticate che Windows 11 sarà rilasciato il 5 ottobre 2021, mentre il supporto al subsystem Android sarà pubblicato con un aggiornamento durante il 2022. Inoltre, non dimenticate che di recente è arrivato in Italia Xbox All Access, che vi permette di acquistare una Xbox Series X o Series S e un abbonamento da 24 mesi a Xbox Game Pass Ultimate con una comoda soluzione.