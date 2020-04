Xbox Series X: ci saranno novità al prossimo Inside Xbox ? Ecco la risposta di Major Nelson

Xbox Series X, la console next-gent di casa Microsoft il cui arrivo è previsto per la fine di quest’anno, sembra che nella prima puntata della stagione 2020 di Inside Xbox, che si terrà alle ore 23:00 di questa sera, non sarà l’argomento principale della serata dato che Major Nelson ha chiarito che non ci saranno delle novità in merito alla piattaforma.

Nel corso dell’evento non saranno previsti annunci hardware e giochi per la console next gen di Microsoft, anche se Jason Ronald, il Director of Program Management di Xbox Series X prenderà parte all’evento rigorosamente da casa, per commentare le specifiche tecniche rivelate fino ad oggi sulla prossima piattaforma di casa Redmond. La puntata di Inside Xbox non sarà quindi incentrata su Xbox Series X, ma bensì sulle novità riguardanti i prossimi giochi del catalogo di Xbox Games Pass e sul nuovo gioco di Obsidian Entertainment, Grounded.

Durante lo show oltre ad un accurato approfondimento su questi due argomenti, ci saranno degli annunci legati a Gears Tactics e a Sea of Thieves, di cui quest’ultimo è in procinto di arrivare presto sulla piattaforma di Steam. Ma non è tutto, perché Nelson anche se ha confermato che non andrà a parlare di Xbox Series X, ha comunicato che ci saranno alcune sorprese targate ID@Xbox, l’etichetta dedicata alle produzioni degli sviluppatori indipendenti.

Insomma, sembra che la prima puntata dello show di questa stagione sarà ricco di grandi sorprese, sicuramente nella giornata di domani avremo modo di sapere quali saranno i prossimi giochi di casa Microsoft ad arrivare sulla sua console e delle nuove informazioni sulla Beta di Project xCloud, le cui registrazioni sono attive da oggi in Italia. Fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate dallo show di questa sera, che vi ricordiamo andrà in onda alle 23:00 ora italiana.