Xbox Series X: l’interfaccia si ferma a 1080p, PS5 arriva al 4K

Mentre ieri pomeriggio Sony ha svelato finalmente l’interfaccia utente di PlayStation 5, si sono scatenati i commenti dei vari utenti sui social. In particolare un post proposto sul profilo twitter personale di John Linneman ha fatto chiarezza su una questione della dashboard di Xbox Series X. Il post del giornalista di Digital Foundry partiva proprio dalla UI di PS5 per poi sfociare in una discussione che ha inglobato anche la nuova console di casa Microsoft.

Quanto è stato espresso da Linneman, ci rivela che l’interfaccia utente di Xbox Series X non andrà oltre la risoluzione di 1080p, ovvero in full HD. “Per quanto mi riguarda, il grosso problema, più di ogni altra cosa, con la dashboard di Xbox è la sua bassa risoluzione. Fui deluso dal fatto che Xbox One X offrisse un’interfaccia utente a 1080p quando su PS4 Pro si arrivava anche al 4K nativo. Ora con l’UI di Xbox Series X ancora a 1080p per me non è una cosa accettabile”.

Well, the big problem for me, more than anything, with the Xbox dash is the low resolution. I was disappointed with Xbox One X only offering 1080p UI rendering when PS4 Pro did native 4K but for 1080p UI to continue on Series X…that's really not acceptable to me. — John Linneman (@dark1x) October 15, 2020

In un successivo tweet, lo stesso redattore di Digital Foundry prova a spiegare ai vari utenti come mai Microsoft abbia scelto di adottare questa decisione per quanto riguarda la dashboard della propria console next gen. “Credo l’abbiano fatto per riservare più risorse ai giochi. Il che è giusto, ma credo che Xbox Series X dovrebbe avere abbastanza risorse anche per gestire un’interfaccia utente a risoluzione più alta.”

Sulle questione infine, c’è assolutamente da tenere conto anche di quanto fatto notare da Jeff Grubb. Il redattore di Venture Beat in un suo recente tweet, ha specificato come la UI di Xbox Series X al momento sia sì a 1080p, ma è altamente probabile che in un periodo successivo al lancio della console, Microsoft possa aggiornare la dashboard portandola a girare a risoluzioni maggiori del full HD.

The XSX UI is 1080p right now, but the embargo says specifically not to dwell on the UI elements because it isn't final and will be updated before launch. If it's still 1080p, then that would be frustrating. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 15, 2020

Quello che è stato portato all’attenzione di Linneman è decisamente un dato che non fa troppo piacere ad alcuni appassionati. Di sicuro, come spiegato anche dal giornalista di Digital Foundry, Microsoft ha fatto le proprie valutazioni per proporre una UI che comunque appare decisamente funzionale e bella da vedere. Cosa ne pensate delle risposte date da John Linneman?