Xbox Series X, le ipotesi sul prezzo della console Microsoft

Subito dopo l’annuncio ufficiale avvenuto ai The Game Awards, gli esperti del settore si sono dati da fare per cercare di chiarire gli aspetti ancora non chiari che riguardano Xbox Series X, la console next-gen di Microsoft. Vi avevamo già parlato delle possibili dimensioni che secondo qualcuno potrebbero essere equivalenti a quelle di due Nintendo GameCube.

Un aspetto ancora da chiarire è inoltre quello del prezzo. In questo caso alcune testate hanno avanzato delle ipotesi in base alle caratteristiche della console. Ign, per esempio, ipotizza che il prezzo di Xbox Series X possa aggirarsi intorno ai 600 dollari. Dando per scontato un abbattimento dei costi sulle componenti essenziali dovuto alla produzione su larga scala, il costo della CPU è stato calcolato in 100 dollari, quello della GPU in 300 e quello della memoria SSD in 50 dollari. Secondo la testata, inoltre, Microsoft potrebbe mantenere sul mercato Xbox One X come un modello a basso costo e in base a questo scegliere di vendere Series X a 600 dollari.

Chi esclude, invece, una cifra del genere è la testa Forbes. Il giornalista Paul Tassi ricorda a proposito l’esperienza della PlayStation 3 che anche in Europa venne introdotta a 599 euro e non fu proprio un prezzo di successo. Secondo Forbes, dopo l’esperienza di Xbox One X, un’ipotesi ragionevole sarebbe quella di lanciare la nuova console a circa 500 dollari ovvero allo stesso prezzo della prima Xbox One ma questa volta giustificandolo non con il Kinect ma con la potenza della console.

In ogni caso sembra anche ormai scontato l’arrivo di una Series S, ovvero una versione economica, ma sicuramente non a ridosso del lancio. Ovviamente si attendono anche le mosse di Sony. Data la potenza sulla carta non troppo differente tra PlayStation 5 e Xbox Series X non viene escluso anche un lancio della console giapponese a 500 dollari. Secondo l’articolo di Forbes, Sony ha bisogno più di Microsoft di avere ricavi sull’hardware (diversamente dal passato) considerata anche l’importanza del settore gaming.