Xbox Series X, la console nasconde un segreto

La febbre da next-gen continua a crescere più si avvicina alla data di lancio delle console. Ormai manca meno di un mese e potremo finalmente avere nelle nostre case sia Xbox Series X che la console di casa Sony Playstation 5. Oggi però vogliamo prenderci un piccolo minuto per una notizia “for fun”. Il design minimalista di Series X porta ovviamente a porsi alcune domande, soprattutto sulla manifattura dei materiali e su come risaltino le forme cosi squadrate della console di Microsoft.

Nella parte anteriore la console però nasconde un piccolo segreto, e a svelarlo è lo stesso Major Nelson che tramite un tweet ha fatto sapere che i media remote di “vecchia generazione” saranno compatibili con Xbox Series X |S poiché il tasto per il pairing dei controller nasconde in realtà anche un piccolo ricevitore IR. Vi lasciamo infatti la foto all’interno della notizia e vi invitiamo a zoomare, noterete che il bottone in questione sembra essere trasparente.

Xbox One Media Remotes will continue to work with Xbox Series X|S as part of our commitment that you can bring your existing accessories forward with you. The design team hid the IR receiver inside the bind button #PowerYourDreams pic.twitter.com/vNQ2FJsgRh

— Larry Hryb (@majornelson) October 22, 2020