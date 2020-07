Xbox Series X avrà il lancio migliore di sempre

Mentre ci avviciniamo a passo spedito al nuovo evento digitale dedicato ai titoli per Xbox Series X, Microsoft sta spingendo moltissimo tenendo alta l’attenzione da parte dei giocatori verso il proprio show. Durante una recente intervista rilasciata alla redazione di Polygon, il capo della divisione Xbox Phil Spencer è voluto tornare sull’argomento line up e lancio della console di prossima generazione Micrsoft.

Specner non ci gira troppo intorno, e afferma che quello di Xbox Series X sarà il lancio migliore di sempre per una console della famiglia Xbox. “Senza dubbio ci troviamo in un’ottima posizione per quanto riguarda la lineup di lancio, probabilmente sarà la migliore di sempre per una console Xbox. Non ci saranno solamente nuove esperienze, i giocatori potranno accedere ad un catalogo di titoli vastissimo sin dal day one, e questo tutto grazie al Game Pass e alla retrocompatibilità”.

Come già dimostrato nel corso degli ultimi anni, sia il servizio ad abbonamento Xbox Game Pass che la retrocompatibilità con tutte le precedenti generazioni Xbox, faranno si che insieme a dei nuovi giochi i primi possessori di Xbox Series X possano mettere le mani fin da subito su una ludoteca praticamente infinita. Tra i giochi più attesi non va dimenticato che al lancio ci sarà anche Halo Infinte, uno dei progetti più attesi dell’anno.

Phil Spencer sembra sicuro, con Xbox Series X assisteremo a un lancio incredibile. Vi ricordiamo che questo giovedì andrà in onda il nuovo evento digitale Microsoft. L’appuntamento è a partire dalla 17:00 (orario italiano) quando assisteremo ad un pre-show ricco di nuovi annunci e world premiere. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Phil Spencer sul lancio di Series X?