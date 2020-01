Xbox Series X: l’hardware di Xbox Lockhart sarà più potente del previsto?

Sappiamo che Xbox Series X sarà la console di nuova generazione di casa Microsoft, ma alcune insistenti voci suggeriscono che sia in fase di sviluppo anche un altro modello meno potente della console, noto con il nome in codice Lockhart. Mentre questa console deve ancora essere annunciata ufficialmente, una recente scoperta sembra suggerire che i lavori su questo tipo di piattaforma esistono e sembrano essere molto sorprendenti.

Durante la nottata l’utente di reddit _rogame ha scoperto e condiviso alcuni dati che riguardano una nuova APU AMD ancora sconosciuta. Questa APU presenterebbe una CPU Ryzen a otto core con clock a 4.0 GHz e 16 GB di memoria condivisa tra RAM e VRAM, mentre i dettagli riguardanti la GPU non sono stati resi noti dall’utente.

8C/8T could also mean this is running in BC mode which could also explain Time Spy performance

