Xbox Series X: luglio ci stupirà oltre ogni misura

Xbox Series X, come già sappiamo, tornerà a farsi vedere durante questo mese. Per ora non è stata indicata in modo ufficiale la data, ma secondo i rumor si parla del 23 luglio. Indipendentemente da tutto questo, pare che i leaker più noti siano d’accordo su una cosa: sarà una settimana incredibile, probabilmente la migliore di tutta la storia Xbox.

Ad affermarlo è l’insider Klobrille. Tramite ResetEra, il leaker ha affermato, in risposta a un utente che commentava il rumor del 23 luglio: “In realtà oserei ancora di più e affermerei che mi aspetto che sia una delle migliori settimane sin da quando il brand Xbox esiste, in termini di annunci di giochi first-party.”

Expect an Amazing week in Xbox history. pic.twitter.com/MWScfLGwcg — Mr..Keema (@KeemaMr) July 2, 2020

A segnalare il commento di Klobrille, inoltre, è anche un altro noto insider, Mr..Keema. Possiamo quindi considerare il tutto credibile? Per quanto i nomi in campo siano conosciuti, parliamo sempre di rumor e speculazioni, assolutamente nulla di ufficiale. Al tempo stesso, è difficile non essere eccitati da quanto sta per accadere.

Xbox Series X ha messo in mostra alcuni giochi di terze parti a maggio, senza però stupire. Per quanto i titoli mostrati fossero interessanti, l’evento era stato pubblicizzato come uno showcase gameplay, ma a conti fatti si sono visti solo trailer narrativi, che non hanno dato veramente modo di capire la potenza della console. La società di Redmond quindi non deve sbagliare: crediamo quindi che il prossimo evento sarà molto interessante, sopratutto considerando che questa volta saranno mostrati i prodotti interni, sui quali Microsoft ha ovviamente maggiore controllo.

Sappiamo che ci sarà spazio per Halo Infinite, ma i giocatori si aspettano anche altre sorprese, come un nuovo Fable e magari nuove IP. Non ci resta altro da fare se non aspettare e vedere cosa abbia in serbo per noi la società americana.