Xbox Series X: il mese di maggio sarà importante, Microsoft ha diverse sorprese in cantiere

Da quando è iniziato il 2020 si è parlato costantemente della prossima generazione di console, e più ci avviciniamo all’arrivo della next gen videoludica, più i grandi annunci sembrano essere dietro l’angolo. Già settimana scorsa, il capo della divisione Xbox Phil Spencer aveva dichiarato di trovarci molto vicini alla presentazione di nuovi giochi per Xbox Series X. A queste affermazioni ne sono seguite numerose altre, con i profili social di Microsoft che sembrano pronti ad annunciare qualcosa di importante a breve.

Il primo ad unirsi alle danze è stato Jason Roland, uno dei progettisti di Microsoft che tramite un post sul proprio profilo Twitter ha voluto condividere tutta l’eccitazione per ciò a cui sta lavorando in questi ultimi tempi, lasciandosi anche sfuggire che ci sono delle sorprese in arrivo. “Ottima conclusione di una settimana emozionante. Raggiunti molti traguardi significativi, abbiamo diverse demo e anche alcune sorprese. Il team continua a lavorare sodo nonostante le circostanze difficili. Sono orgoglioso di far parte del team Xbox.”

May is nearly here. Xbox news, Surface news, Windows news, and a whole lot more. It’s not a normal month of May, but there’s going to be plenty of things going on 💻 🕹 — Tom Warren (@tomwarren) April 26, 2020

A questo giro di nuove dichiarazioni riguardo a Xbox Series X si è poi aggiunto anche Tom Warren, il quale all’interno di un suo tweet ha dichiarato che il mese di maggio sarà un momento importante per Microsoft. “Maggio è quasi giunto. Notizie su Xbox, Surface, Windows e molto altro ancora è in programma. Non sarà un normale mese di maggio, succederanno molte cose”.

Al momento non ci è ancora dato sapere nè cosa e tantomeno quando avremo nuove notizie riguardo a Xbox Series X. Stando agli ultimi rumor, sarà il 5 maggio la data da segnare sul calendario, momento in cui prenderà il via un evento dedicato alla console di prossima generazione di casa Microsoft. Cosa ne pensate di questi ultimi tweet da parte di Microsoft? Vi aspettate qualcosa in particolare dal mese di maggio?