Xbox Series X: un tweet di Microsoft scatena le teorie dei fan

Nel corso di queste ultime settimane abbiamo più volte parlato di Microsoft e della sua attesissima Xbox Series X, console Next-Gen che andrà a scontrarsi con PlayStation 5 a fine 2020 in un duello senza esclusione di colpi. Nonostante Microsoft abbia fatto per prima alcuni importanti passi mostrando la sua macchina e le sue prime produzioni, Sony è recentemente tornata in pompa magna con un evento che ha permesso a tutti gli interessati di dare un ben più ricco sguardo alla line-up che ci accompagnerà all’uscita delle nuove console e negli anni a venire

Ovviamente la società di Redmond non è rimasta semplicemente a guardare e proprio in questi ultimi giorni, dopo tanti rumor e voci di corridoio, ha infine svelato quando terrà il proprio evento interamente dedicato a Xbox Series X, ovvero il 23 luglio 2020, un’importante presentazione che sicuramente saprà far parlare molto di sé. Per il momento ancora non sappiamo cosa verrà effettivamente mostrato – se non per qualche ovvia presenza tra le quali spicca Halo Infinite -, ma proprio in queste ultime ore è stato pubblicato un interessante Tweet che sta facendo chiacchierare non poco.

The new Xbox Series X theme for Windows 10 is here. You can look, but you can’t touch. Unless you have a touchscreen monitor. Then touch away: https://t.co/Xq44exKEga pic.twitter.com/MZHQ3QlcLn — Xbox (@Xbox) July 11, 2020

Attraverso l’account Twitter d’Xbox, infatti, è stata pubblicata un’immagine che se a un primo sguardo appare alquanto innocua, mostra in realtà dei dettagli indubbiamente intriganti. L’immagine – raffigurante lo schermo di un PC con uno sfondo a tema Xbox Series X – presenta infatti diverse cartelle piuttosto esplicative e che, secondo molti, indicherebbero alcuni degli argomenti chiave che verranno trattati durante l’evento a tema Xbox.

Tolte alcune cartelle troll, come “migliori meme XSX” e “cartella per sviare”, è possibile leggere “giochi da annunciare”, “Xbox Game Studios”, “nuovi giochi Xbox Series X”, “giochi di agosto Game Pass”, “Halo Infinite” e molto altro ancora, compreso anche Cyberpunk 2077, dettaglio che ovviamente a scatenato i fan, molti dei quali stanno ora cominciando a prendere assai più seriamente le voci che vedrebbero la nuova creatura di CD Projekt RED in dirittura d’arrivo sul Game Pass.