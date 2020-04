Xbox Series X, Microsoft svelerà un evento dedicato a breve?

L’emergenza Coronavirus ha obbligato molti publisher a rivedere i loro piani di comunicazioni per la parte finale dell’anno, che ovviamente vedrà come protagoniste le console di nuove generazione – sempre a patto che non vengono rinviate.

Xbox Series X, presentata per la prima volta a dicembre 2019, è probabilmente il progetto più ambizioso mai realizzato da Microsoft. L’intenzione sembrerebbe quella di riunire all’interno della stessa scocca un hardware molto potente, un ecosistema di servizi senza precedenti ed esclusive di peso sviluppate da tutti i nuovi studi acquistati nell’ultimo anno.

Negli scorsi giorni alcuni degli insider più credibili del web parlano di un evento in vista, e Phil Spencer sembrerebbe averlo indirettamente confermato, parlando di “novità in arrivo molto presto”. La data potrebbe essere quella del 4 maggio e lo show dovrebbe dedicarsi interamente ai giochi, sia di prime che di terze parti, con il primo gameplay di Assassin’s Creed Valhalla che potrebbe fare il suo esordio proprio in sinergia con Xbox.

Un recente Tweet di Xbox continua ad alimentare le speculazioni: come potete vedere, il testo recita “Abbiamo avuto un’idea che volevamo condividere con voi. Video Games 2. Che ne pensate”?

Had an idea we wanted to run by everyone: 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 𝟐 Thoughts? — Xbox (@Xbox) April 29, 2020

In molti stanno pensando a due nuove ip presentate a breve e questo potrebbe in qualche modo confermare ulteriormente che è lecito aspettarsi novità nel breve, brevissimo periodo.

Che ne pensate? Secondo voi è plausibile un evento Xbox il 4 maggio?