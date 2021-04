Xbox Series X: Microsoft vuole davvero trasformarla in un mini frigo

Nella giornata odierna Aaron Greenberg ha chiamato i giocatori a raccolta con un post sul suo profilo Twitter ufficiale. L’obiettivo? Creare un mini frigo a forma di Xbox Series X. No, non è uno scherzo da primo di aprile, l’intento del capo marketing di Microsoft è quello di vincere uno speciale sondaggio contro Skittles, in caso di vittoria appunto Xbox metterà in produzione il tutto.

I fan hanno risposto in massa al tweet di Greenberg approvando la sua idea. Se ciò non bastasse l’account Twitter di EA Play ha pubblicato una gif di risposta di The Rock. Ricorderete infatti la notizia relativa ai frigoriferi sponsorizzati con ZOA, il nuovo marchio di bevande energetiche dell’ex wrestler. I residenti del nord America hanno potuto già mettersi in corsa per vincere uno speciale pacchetto ZOA, che includeva uno di questi speciali mini frigo ed altri fantastici premi, i vincitori sono stati estratti tramite il Microsoft rewards lo scorso 25 marzo.

“Grazie a tutti coloro che hanno votato. È stato davvero divertente ed una emozionante sfida contro Skittles. Ora che Xbox ha vinto, andremo avanti con la nostra promessa di realizzare quei mini frigo a tema Xbox Series X. Il primo di una lunga serie sarà regalato proprio agli amici di Skittles ovviamente”. Questo avrebbe detto Aaron Greenberg in un recente tweet che vi lasceremo proprio qui di seguito.

Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that @Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends @Skittles of course! 💚🌈 https://t.co/xeeN8yLGV8

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 2, 2021