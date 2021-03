Xbox Series X: Nacon annuncia il nuovo Pro Compact Controller

La scorsa generazione di console ha visto l’arrivo sul mercato di tutta una serie di ottimi controller di terze parti. Tra i migliori troviamo i prodotti targati Nacon, che hanno conquistato diversi giocatori grazie a controller di altissima qualità. Con l’avvento della nuova generazione Microsoft con Xbox Series X, la compagnia francese ha annunciato l’arrivo del nuovo pad Pro Compact Controller.

Come viene dichiarato da Nacon, Il Pro Compact ha tutte le funzionalità tradizionali dei controller wireless Xbox Series X di nuova generazione, ma i giocatori potranno anche giocare con le proprie impostazioni sia in Standard che in Advanced Mode. L’app Pro Compact, può essere scaricata per console Xbox e Windows 10 dal Microsoft Store e può essere usata per configurare la mappatura dei pulsanti e regolare la sensibilità di ogni stick analogico e trigger attraverso vari profili preimpostati.

Inoltre, il Pro Compact Controller fornisce un’esperienza di gioco migliorata su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10 offrendo, per la prima volta su un controller, l’accesso a Dolby Atmos. Questa tecnologia audio offre un vantaggio competitivo per i giocatori, permettendo loro di percepire i più piccoli dettagli sonori e la loro posizione nello spazio per un realismo ancora maggiore. Grazie all’innovativa elaborazione del suono attraverso il controller, il Pro Compact offre un’immersione totale in tre dimensioni con qualsiasi cuffia stereo collegata al jack da 3,5 mm.

In conclusione, Nacon annuncia che il nuovo Pro Compact Controller per Xbox Series X, Xbox One e PC Windows 10 sarà acquistabile in territorio europeo a partire dal prossimo 15 marzo 2021, al prezzo di 49,99 Euro. Cosa ne pensate di questo nuovo controller per Xbox Series X targato Nacon?