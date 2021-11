Xbox Series X, neanche la versione di Gucci si salva dai bagarini

La sensazione era nell’aria e alla fine, girovagando un po’ online, i nostri peggiori incubi si sono realizzato. Xbox Series X in versione Gucci è già finita nelle mani dei bagarini, che la stanno (indovinate un po’) rivendendo ad un prezzo maggiore. La situazione era ovviamente di facile previsione, considerando la tiratura estremamente limitata della console e la sua particolarità.

Annunciata nel corso dei festeggiamenti dei vent’anni del brand di Microsoft dedicato al gaming, Xbox Series X by Gucci è una console molto particolare: venduta con tanto di ricamo ispirato alla famosa casa di moda e borsa a tema, della macchina ne erano state prodotte circa 10.000 unità in tutto il mondo, con un prezzo di vendita in Italia pari a 7.000 Euro. La console è andata chiaramente sold out in tutto il mondo (era venduta solo negli store della griffe) e in breve tempo alcune macchine sono comparse immediatamente su siti come StockX.

Il prezzo di richiesta più basso su StockX è di 20.000 Euro. L’ultima vendita si è assestata a 15.514 Euro ma le richieste sono abbastanza diverse e c’è una forbice di prezzi molto ampia. Si parte dai 16.000 Euro per la più bassa e si arriva fino a oltre 2 milioni di Euro per la più alta. La rarità del pezzo, tuttavia, è accertata: su StockX infatti sono disponibili solamente 13 console in questa edizione e considerando il prezzo di acquisto, alla fine stiamo parlando di puro collezionismo.

Sicuramente la Xbox Series X di Gucci non era un oggetto destinato a tutti, già dal costo iniziale e soprattutto dal target del prodotto. Resta però un peccato vedere come il mercato secondario delle console, anche in questo caso, riesca ad essere alimentato. Anche da un oggetto particolare, stravagante e molto, molto estraneo al mondo dei videogiochi.