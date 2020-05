Xbox Series X: nuove informazioni sull’evento di luglio

Xbox Series X, la console next-gen di casa Microsoft, è sicuramente molto attesa ma fino ad adesso durante le scorse edizioni di Inside Xbox, la serie di eventi dedicati alla console, si sono visti solo alcuni titoli e poche esclusive; l’evento di luglio dedicato a Xbox Series X si preannuncia, invece, ricco di contenuti. Lo studio di sviluppo di Halo Infinite ha confermato che presenterà il titolo durante il prossimo evento Xbox Inside. In aggiunta il celebre insider Shinobi, che spesso ha correttamente previsto dettagli a proposito del futuro di Xbox Series X, ha suggerito che probabilmente verranno presentati diversi videogiochi durante l’evento previsto per luglio, anche se questa è ovviamente un’ipotesi.

A seguito della cancellazione dell’E3 2020, Microsoft si è trovata a dover cambiare il proprio approccio per quanto riguarda la campagna di marketing legata a Xbox Series X, e per promuovere il lancio della console ha dunque deciso di organizzare gli eventi Inside Xbox, durante i quali ha promesso che avrebbe mostrato sequenze di gameplay, dettagli e avrebbe annunciato nuovi titoli per Xbox Series X. Per esempio, durante l’evento tenuto a maggio è stato presentato Assassin’s Creed Valhalla, seppur senza aver mostrato alcuna sequenza di gameplay.

Composizione fan made

Shinobi parlando dell’evento ha affermato che dovrebbero esserci quasi sicuramente degli annunci relativi a dei titoli tripla A sviluppati direttamente da Xbox Game Studios e che anche alcuni titoli di terze parti dovrebbero essere presentati. Ovviamente nonostante in passato questo insider si sia rivelato affidabile è possibile che le sue previsioni per quanto riguarda gli annunci relativi a Xbox Series X siano errate. Bisognerà, dunque, aspettare notizie ufficiali da parte di Microsoft prima di trarre conclusioni affrettate.

Insomma l’evento Xbox Inside di luglio si prospetta ricco di contenuti riguardanti il futuro di Xbox Series X e di conseguenza è lecito aspettarsi che moltissimi appassionati siano molto interessati alla presentazione. Infine vi ricordo che di recente è stato confermato che la produzione di Xbox Series X è già stata avviata e non dovrebbe, quindi, subire ritardi. In aggiunta è stato confermato che la console sarà compatibile con l’Unreal Engine 5.