Xbox Series X: arriveranno presto delle novità, secondo un insider

Dopo solamente due settimane dallo scorso appuntamento comunicativo di Microsoft, sembra che la casa di Redmond stia per tornare sotto i riflettori per annunciare qualche novità riguardo la propria console di prossima generazione, Xbox Series X. Se il recente rumor dovesse venire confermato, andrebbe però in conflitto con le voci che volevano un imminente annuncio di Xbox Lockhart, la seconda nuova console next gen di Microsoft però meno prestante.

A lasciar cadere un nuovo indizio è stato l’insider Klobrille sul proprio profilo Twitter, pubblicando un’immagine raffigurante un’anaconda sovrastante il logo di Xbox Series X. Il post non dichiara altro, riesce quindi molto difficile poter provare a suggerire che cosa verrà annunciato e soprattutto, quando. Stando a diversi utenti che hanno prontamente commentato il post di Klobrille, non è da escludere la possibilità di assistere a novità sulla nuova Xbox o addirittura all’annuncio di un nuovo studio di sviluppo acquisito.

C’è da dire che la simbologia raffigurante l’anaconda è già stata molto frequente in questi ultimi anni per Xbox. Non solo è possibile trovarla all’interno della motherboard di Xbox Series X, ma l’anaconda è stata il nome in codice con cui Series X era conosciuta prima che venisse svelato il nome ufficiale della console, esattamente come era stato fatto con Project Scorpio poi diventata Xbox One X.

Per ora sembra che Klobrille non si sia voluto sbilanciare più di così, per capire al meglio se ci aspetterà davvero qualche novità sulla console next gen di Microsoft non ci resta che attendere i prossimi giorni. Nel frattempo possiamo tornare a ragionare sulle specifiche tecniche ufficiali di Xbox Series X annunciate un paio di settimane fa. Credete che nel corso dei prossimi giorni si possa tornare a parlare di novità in campo Series X?