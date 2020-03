Xbox Series X: novità in arrivo su Lockhart?

All’inizio di questa settimana, Xbox Series X ha lasciato tutti a bocca aperta con la presentazione delle specifiche hardware: la nuova console sembra si sia confermata nuovamente come la più potente sul mercato (sebbene non vi sia ancora un mercato effettivo), come già avvenuto con Xbox One X, e, per ora, sembra tener testa alla (e superare la) sua rivale blu, PlayStation 5, dopo una presentazione alquanto criticata e che ha lasciato numerosi dubbi. Se volete sapere di più sulla potenza delle due console, qui potete trovare l’argomento in cui i dati tecnici vengono messi a confronto.

Ebbene, come si vocifera da tempo, assieme alla Series X, Xbox sembra sia pronta a svelare delle novità riguardanti la versione “Series S”, dal nome in codice Lockhart, ovvero una versione più economica, meno potente e performante della X. Se ormai della Series X conosciamo di tutto e di più, la Series S giace ancora in balia delle onde in alto mare. A far intuire un possibile reveal è Jez Corden, giornalista di Windows Central, il quale ha sempre prestato particolare interesse verso la casa. Tramite un tweet, contenente soltanto un lucchetto e un cuore verde, sembra che egli voglia comunicare che Xbox sia in procinto di svelare altro sulla prossima generazione.

Traducendo le due emoticon dall’italiano all’inglese, avremo infatti come risultato lock (lucchetto) e heart (cuore, in questo caso stilizzato solo come Hart), ovvero il nome in codice (similmente a quanto accaduto con Series X, prima nota col nome Scarlett) con cui si vocifera e ci riferisce alla versione economica della next gen. Ovviamente, la notizia ha generato da subito la curiosità di tutti, chiedendosi se l’eventuale reveal fosse previsto per oggi, tuttavia, il giornalista ha provveduto subito ad insabbiare leggermente la vicenda, limitandosi a rispondere ai curiosi “abbiamo un periodo interessante davanti a noi“.

In sostituzione all’E3, cancellato a causa del coronavirus, Microsoft aveva previsto un digital event durante fine primavera o inizio estate: possiamo, dunque, ipotizzare che un reveal ufficiale di Lockhart possa avvenire proprio durante tale evento, senza escludere che Phil Spencer abbia deciso di dividere le vendite di Xbox per conquistare tutte le fasce di clientela, offrendo sia un prodotto decisamente premium, come la X, sia uno dal costo alla portata di tutti, come si vocifera con Lockhart.