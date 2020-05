Xbox Series X: i nuovi giochi presentati all’Inside Xbox del 7 maggio

Finalmente il momento è giunto. È andato in onda un nuovo e speciale Inside Xbox dedicato a Xbox Series X e, ancora più precisamente, ai molti giochi che potremo giocare sulla nuova console di casa Microsoft. L’attesa era grande e le speranze ancora di più. Già sappiamo che si tratta solo dell’inizio, di un primo spiraglio su quanto ci attende a fine anno, e che c’è ancora molto da mostrare nel corso dei prossimi mesi, ma non di meno è impossibile non cedere all’hype e sognare la next-gen, sopratutto con una console potente e interessante come Xbox Series X. Non perdiamo altro tempo, però, e scopriamo precisamente quali sono i giochi presentati nell’Inside Xbox di oggi, giovedì 7 maggio.

Bright Memory Infinite | Il primo gioco dell’Inside Xbox

Prima di tutto, è stato confermato che tutti i giochi mostrati sono “Ottimizzati per Xbox Series X”. L’Inside Xbox si è aperto con Bright Memory Infinity, un gioco sviluppato da una singola persona. Si tratta di uno sparatutto in prima persona che mescola anche combattimenti all’arma bianca, parkour, sezioni di guida e un elevatissimo tasso di spettacolarità. Il livello tecnico sembra notevole e speriamo di poter vedere presto nuove sequenze di gameplay.

Dirt 5

Si è passato poi a Dirt 5, nuovo gioco di guida di Codemaster che ci porterà su molteplici tracciati: abbiamo già potuto vedere l’immancabile fango, ma anche sezioni sul ghiaccio. Potete scoprire tutti i dettagli ufficiali a riguardo nella nostra notizia dedicata. Si è poi passati a Madden 21, gioco non molto atteso in Italia ma comunque degno di nota. Il filmato per ora non ci ha permesso di scoprire particolari dettagli, ma siamo certi che EA farà un ottimo lavoro come sempre; sappiamo per ora che sarà incluso nell’offerta di Smart Delivery.

Vampire the Mascherade Bloodlines 2

Si è passato a Vampire the Mascherade Bloodlines 2: il nuovo filmato si è concentrato sul gameplay, vedendo qualche piccolo spezzone di lotte vampiriche, poteri soprannaturali e capacità di spostamento. Purtroppo non è un vero e proprio playthrough, ma per ora dovremo accontentarci. Potete vederlo qui sotto.

Scorn torna in scena con l’Inside Xbox

Scorn, un survival horror FPS con un’ambientazione decadente, presentato anni fa e ora tornato al centro della scena. Proporrà il supporto al 4K, il DirectX Ray-Tracing e caricamenti veloci grazie all’SSD. Ogni livello proporrà creature uniche e deformi, molto particolari a livello visivo. Ecco il trailer ufficiale.

Chrous

Chorus, un nuovo sparatutto ad ambientazione spaziale che arriverà su Xbox Series X, ma anche Xbox One, PlayStation 4, PS5, PC, Google Stadia. È sviluppato da Fishlab ed è un gioco single player con una trama oscura. Saremo Nara, un pilota con un passato tormentato che guida un caccia stellare senziente. Chrorus offrirà Smart Delivery.

Second Extinction | I dinosauri invadono Xbox Series X

Second Extinction è uno sparatutto in prima persona sviluppato dai creatori di Generation Zero. Si tratta un gioco cooperativo che ci permette di combattere insieme ad altri tre giocatori online contro una serie di dinosauri: offre supporto 4K, caricamenti veloci con SSD e il DirectX Ray-Tracing. Inoltre, durante l’Inside Xbox è stato confermato che sarà parte dell’offerta di Smart Delivery.

Call of the Sea

Un altro titolo mostrato durante l’evento digitale è stato Call of The Sea, un’esperienza che mischia a un lato artistico molto ispirato una storia investigativa dai tratti mistery. Il gioco metterà i giocatori nei panni di Norah, una donna sulle tracce del marito scomparso in circostanze misteriose durante una delle sue molteplici spedizioni. Da quanto si evince dal trailer, la varietà di ambientazioni sarà uno dei pilastri portanti dell’avventura dalla prospettiva in prima persona. A mettere la ciliegina sulla torta sull’opera sviluppata da Out of the Blue troviamo al doppiaggio di Norah Cissy Jones, colei che ha prestato la voce in produzioni del calibro di The Walking Dead di Telltale e Firewatch.

Scarlet Nexus | La proposta di Bandai Namco dall’Inside Xbox

Bandai Namco ha mostrato il suo nuovo progetto chiamato Scarlet Nexus, titolo d’azione in stile anime davvero molto particolare. Il breve trailer mostra una serie di combattimenti in un mondo minacciato da nemici insoliti che sicuramente daranno filo da torcere al nostro protagonista. I combattimenti risultano essere davvero frenetici e che porteranno di conseguenza ad affrontare delle battaglie a dir poco spettacolari. Purtroppo il filmato non rivela nessuna data di uscita, di conseguenza ci toccherà aspettare per vedere quando verrà rilasciato ufficialmente. Sicuramente consigliamo a tutti gli appassionati del genere e delle opere cartacee giapponesi di tenerlo d’occhio, potrebbe trattarsi di una vera e propria sorpresa.

The Ascent

All’Xbox Inside troviamo anche The Ascent, sviluppato dai team Neon Giant e The Curve, un nuovo sparatutto in terza persona con visuale isometrica. Com’è possibile notare dal trailer di presentazione, il mondo di gioco sarà caratterizzato dalla presenza di NPC umani e non, provenienti da un altro pianeta, o il gioco stesso si ambienterà in un universo sconosciuto: oltretutto, possiamo notare anche la presenza di mezzi di trasporto volanti e robot come forze di difesa.

The Medium

Blooper Team propone The Medium, mostrato ora per Xbox Series X. Saremo Marianne, una medium che ha la visione dell’omicidio di un bambino e cercherà di scoprire più dettagli sull’accaduto. Il gioco seguirà la struttura di Layers of Fear e Observer. Potremo spostarci su due piani dimensionali: la realtà e il regno dell’aldilà. Nota di merito, ci sarà la collaborazione dei compositori Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka.

Assassin’s Creed Valhalla | Gameplay all’Inside Xbox

Infine, è stato mostrato Assassin’s Creed Valhalla con un nuovo trailer di gameplay. Potete vedere tutti i dettagli nella nostra notizia dedicata.

Yakuza Like a Dragon

L’apprezzato Yakuza Like a Dragon, gioco di ruolo a turni, arriverà anche su Xbox Series X, oltre che su Xbox One e PC. Supporterà inoltre Smart Delivery, l’offerta che permette di comprare il gioco su una sola piattaforma e ottenerlo su tutte le altre gratis.

Diteci, cosa ne pensate di quanto presentato quest’oggi? Avete visto un po’ di videogiochi per Xbox Series X di vostro interesse?